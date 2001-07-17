» » В США выдвинули новые обвинения задержанной россиянке
Раздел: Россия  
0

В США выдвинули новые обвинения задержанной россиянке

В США выдвинули новые обвинения задержанной россиянкеМарии Бутиной грозит 10 лет тюрьмы в США.

Следствие связывает Марию Бутину с неким Александром Торшиным, которого называют соратником президента России Владимира Путина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Американские прокуроры предъявили новое обвинение гражданке России Марии Бутиной, которую на днях задержали в США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Politico во вторник, 17 июля.

Журналисты напомнили, что в понедельник, 16 июля, россиянке было предъявлено первое обвинение. Ей инкриминируют шпионскую деятельность в США по указаниям высокопоставленного представителя правительства РФ.

По информации издания, во вторник прокурор от округа Колумбия Джесси Лиу выдвинула Бутиной еще одно обвинение – в попытке наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием ... с целью продвижения интересов Российской Федерации".

После первого обвинения россиянке грозило пять лет тюрьмы, а теперь десять.

Хотя в обвинительных актах не содержится ни имя российского чиновника, на которого работала Бутина, ни название вышеупомянутой организации, издание выяснило, что речь идет о некоем Александре Торшине. Он якобы является соратником президента России Владимира Путина. Торшин долгое время поддерживал Национальную стрелковую ассоциацию США и имеет связи с секретными службами РФ и представителями российской организованной преступности.

Читайте также: Боевики выдвинули новые условия для обмена заложников

Бутина должна появиться на судебном слушании в среду, 18 июля, в федеральном здании суда в Вашингтоне.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, суд, россиянка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:19 » Автор: Алена Шимко
     73
     0

Похожие новости по теме

В России предъявили обвинение пограничникам Украины В России предъявили обвинение пограничникам Украины

Задержанных в России украинских пограничников обвинили в незаконном пересечении госграницы.

Не сдержались: в США выдвинули очередное жесткое обвинение Путину Не сдержались: в США выдвинули очередное жесткое обвинение Путину

Американский Комитет по разведке пришел к неутешительным для РФ выводам.

Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки

Следователи предъявили Улюкаеву обвинения в получении взятки.

Эстонца, которого в России обвиняют в шпионаже, приговорили к 15 годам тюрьмы Эстонца, которого в России обвиняют в шпионаже, приговорили к 15 годам тюрьмы

Российские спецслужбы задержали Кохвера в сентябре 2014 года на границе с Эстонией.

В деле Немцова появились новые обвиняемые В деле Немцова появились новые обвиняемые

Предъявлены обвинение Хамзату Бахаеву и Тамерлану Ескерханову.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх