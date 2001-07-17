Раздел: Россия
В США выдвинули новые обвинения задержанной россиянке
Марии Бутиной грозит 10 лет тюрьмы в США.
Следствие связывает Марию Бутину с неким Александром Торшиным, которого называют соратником президента России Владимира Путина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Американские прокуроры предъявили новое обвинение гражданке России Марии Бутиной, которую на днях задержали в США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Politico во вторник, 17 июля.
Журналисты напомнили, что в понедельник, 16 июля, россиянке было предъявлено первое обвинение. Ей инкриминируют шпионскую деятельность в США по указаниям высокопоставленного представителя правительства РФ.
По информации издания, во вторник прокурор от округа Колумбия Джесси Лиу выдвинула Бутиной еще одно обвинение – в попытке наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием ... с целью продвижения интересов Российской Федерации".
После первого обвинения россиянке грозило пять лет тюрьмы, а теперь десять.
Хотя в обвинительных актах не содержится ни имя российского чиновника, на которого работала Бутина, ни название вышеупомянутой организации, издание выяснило, что речь идет о некоем Александре Торшине. Он якобы является соратником президента России Владимира Путина. Торшин долгое время поддерживал Национальную стрелковую ассоциацию США и имеет связи с секретными службами РФ и представителями российской организованной преступности.
Читайте также: Боевики выдвинули новые условия для обмена заложников
Бутина должна появиться на судебном слушании в среду, 18 июля, в федеральном здании суда в Вашингтоне.
Следствие связывает Марию Бутину с неким Александром Торшиным, которого называют соратником президента России Владимира Путина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Американские прокуроры предъявили новое обвинение гражданке России Марии Бутиной, которую на днях задержали в США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Politico во вторник, 17 июля.
Журналисты напомнили, что в понедельник, 16 июля, россиянке было предъявлено первое обвинение. Ей инкриминируют шпионскую деятельность в США по указаниям высокопоставленного представителя правительства РФ.
По информации издания, во вторник прокурор от округа Колумбия Джесси Лиу выдвинула Бутиной еще одно обвинение – в попытке наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием ... с целью продвижения интересов Российской Федерации".
После первого обвинения россиянке грозило пять лет тюрьмы, а теперь десять.
Хотя в обвинительных актах не содержится ни имя российского чиновника, на которого работала Бутина, ни название вышеупомянутой организации, издание выяснило, что речь идет о некоем Александре Торшине. Он якобы является соратником президента России Владимира Путина. Торшин долгое время поддерживал Национальную стрелковую ассоциацию США и имеет связи с секретными службами РФ и представителями российской организованной преступности.
Читайте также: Боевики выдвинули новые условия для обмена заложников
Бутина должна появиться на судебном слушании в среду, 18 июля, в федеральном здании суда в Вашингтоне.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
73
0
Также советуем посмотреть
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
Оставьте свой комментарий