Раздел: Россия
В России нашли способ закрыть морские границы
Десять МиГ-31К могли бы усилить Балтийский флот.
Примерно ста истребителей-перехватчиков МиГ-31К достаточно для прикрытия всех морских границ России от военно-морских группировок потенциального противника, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«В совокупности речь может идти [о количестве] до ста МиГ с "Кинжалами", что, в принципе, хватает для того, чтобы создать так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial, A2/AD) по всем нашим акваториям», — сказал специалист.
Эксперт пояснил, что десять МиГ-31К могли бы усилить Балтийский флот — такое же количество истребителей с «Кинжалами» сегодня несет опытно-боевое дежурство на черноморском направлении. При этом для прикрытия каждой из двух океанских акваторий, находящихся в ведении Северного и Тихоокеанского флотов соответственно, потребуется в 3-4 раза больше таких самолетов.
Читайте также: В Эстонии призывают закрыть границы из-за распространения терроризма
Леонков напомнил, что «Кинжалами» также планируется оснащать бомбардировщики Ту-22МЗ, которые смогут нести порядка четырех таких ракет, однако эта машина предназначена для оперативного, а не быстрого, как в случае МиГ-31, реагирования и поэтому базируется вдали от морских границ.
Примерно ста истребителей-перехватчиков МиГ-31К достаточно для прикрытия всех морских границ России от военно-морских группировок потенциального противника, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«В совокупности речь может идти [о количестве] до ста МиГ с "Кинжалами", что, в принципе, хватает для того, чтобы создать так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial, A2/AD) по всем нашим акваториям», — сказал специалист.
Эксперт пояснил, что десять МиГ-31К могли бы усилить Балтийский флот — такое же количество истребителей с «Кинжалами» сегодня несет опытно-боевое дежурство на черноморском направлении. При этом для прикрытия каждой из двух океанских акваторий, находящихся в ведении Северного и Тихоокеанского флотов соответственно, потребуется в 3-4 раза больше таких самолетов.
Читайте также: В Эстонии призывают закрыть границы из-за распространения терроризма
Леонков напомнил, что «Кинжалами» также планируется оснащать бомбардировщики Ту-22МЗ, которые смогут нести порядка четырех таких ракет, однако эта машина предназначена для оперативного, а не быстрого, как в случае МиГ-31, реагирования и поэтому базируется вдали от морских границ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
734
0
Также советуем посмотреть
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Оставьте свой комментарий