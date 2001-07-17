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Раздел: Россия  
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В России нашли способ закрыть морские границы

В России нашли способ закрыть морские границыДесять МиГ-31К могли бы усилить Балтийский флот.

Примерно ста истребителей-перехватчиков МиГ-31К достаточно для прикрытия всех морских границ России от военно-морских группировок потенциального противника, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

«В совокупности речь может идти [о количестве] до ста МиГ с "Кинжалами", что, в принципе, хватает для того, чтобы создать так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial, A2/AD) по всем нашим акваториям», — сказал специалист.

Эксперт пояснил, что десять МиГ-31К могли бы усилить Балтийский флот — такое же количество истребителей с «Кинжалами» сегодня несет опытно-боевое дежурство на черноморском направлении. При этом для прикрытия каждой из двух океанских акваторий, находящихся в ведении Северного и Тихоокеанского флотов соответственно, потребуется в 3-4 раза больше таких самолетов.

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Леонков напомнил, что «Кинжалами» также планируется оснащать бомбардировщики Ту-22МЗ, которые смогут нести порядка четырех таких ракет, однако эта машина предназначена для оперативного, а не быстрого, как в случае МиГ-31, реагирования и поэтому базируется вдали от морских границ.
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 Теги: Россия, морские границы

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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