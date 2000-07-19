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Раздел: Россия  
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Наводнение в Краснодаре: жители плавают по улицам

Наводнение в Краснодаре: жители плавают по улицам Сильные дожди идут в городе уже несколько дней.

В российском Краснодаре настоящая природная катастрофа. Город несколько дней подряд заливает дождями, из-за чего некоторые улицы превратились в огромные реки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.

Очевидцы в интернете показывают кадры того, что реально происходит в Краснодаре после практически непрекращающихся дождей.

Горожане говорят, что больше всего от ливней страдает микрорайон Музыкальный. Здесь дома были построены с грубыми нарушениями, и практически нигде нет ливневой канализации, поэтому вода на многих улицах стоит по несколько дней и не может сойти.

В городе затоплены трамвайные пути, наблюдаются огромные перебои с транспортом. Маршрутки работают на пределе, многие автобусы часами стоят в ямах, из-за чего салоны транспортных средств заполняются водой.

Спасатели работают на пределе, они перевозят на лодках людей в те места, где нет большого количества воды. Некоторые пассажиры, не желая ждать своей очереди, добираются сами, в буквальном смысле утопая в воде.

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«В Краснодаре ад, ужас, большой потоп. Люди плавают по улицам. Не могу в это поверить», «Это просто жесть, сколько воды налило, увидеть плывущего по Краснодару человека уже не редкость», «И на отдых ездить не надо, речка рядом «,» Воды реально по шею, это ужас», — комментируют в соцсетях стихию местные жители.

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 Теги: Краснодар, наводнение

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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Marc  
Сегодня, 00:31

Дак ЧМ провели! Трамп ваш! Крым даш! Ваван аж! Жизнь - персик! Какая вода? Хоть помоетесь!!!

Хоть помоются...

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