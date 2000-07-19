Раздел: Россия
Москва намерена выслать греческих дипломатов
Россия отменила визит Лаврова в Грецию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Грецию, Москва намерена выслать нескольких греческих дипломатов.
По словам посла РФ в Афинах Андрея Маслова, сентябрьский визит Лаврова утратил актуальность. Глава российского диппредставительства также добавил, что РФ вышлет греческих дипломатов "в соответствии с существующей практикой". Сроки высылки пока неизвесты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны. В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".
Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.
Читайте также: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2011 года
По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, выступающие против соглашения с Македонией о переименовании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Грецию, Москва намерена выслать нескольких греческих дипломатов.
По словам посла РФ в Афинах Андрея Маслова, сентябрьский визит Лаврова утратил актуальность. Глава российского диппредставительства также добавил, что РФ вышлет греческих дипломатов "в соответствии с существующей практикой". Сроки высылки пока неизвесты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны. В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".
Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.
Читайте также: Доверие россиян к Путину упало до уровня 2011 года
По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, выступающие против соглашения с Македонией о переименовании.
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