Раздел: Россия
В России предложили разрешить увольнять сотрудников из-за утраты доверия
Это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа.
Российское бизнес-сообщество предложило Министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс России нормы об увольнении в связи с утратой доверия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Известия».
В настоящее время подобная норма применяется только в отношении госслужащих, однако рассматривается возможность её введения и в коммерческих компаниях.
Как отмечает издание, в бизнес-сообществах считают, что это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции.
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«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — заявил директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак.
Российское бизнес-сообщество предложило Министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс России нормы об увольнении в связи с утратой доверия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Известия».
В настоящее время подобная норма применяется только в отношении госслужащих, однако рассматривается возможность её введения и в коммерческих компаниях.
Как отмечает издание, в бизнес-сообществах считают, что это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции.
Читайте также: Глав регионов предложили увольнять за низкую рождаемость
«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — заявил директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак.
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