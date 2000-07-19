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Раздел: Россия  
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В России предложили разрешить увольнять сотрудников из-за утраты доверия

В России предложили разрешить увольнять сотрудников из-за утраты доверияЭто поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа.

Российское бизнес-сообщество предложило Министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс России нормы об увольнении в связи с утратой доверия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Известия».

В настоящее время подобная норма применяется только в отношении госслужащих, однако рассматривается возможность её введения и в коммерческих компаниях.

Как отмечает издание, в бизнес-сообществах считают, что это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции.

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«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — заявил директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак.
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 Теги: Россия, доверие, сотрудник

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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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