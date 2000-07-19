Раздел: Россия
Российский рубль упал на фоне подготовки новых санкций
Санкции становятся все более вероятными.
На торгах в четверг курс доллара поднялся до 63,78 рубля - максимальной отметки с 21 июня. К концу основной сессии на МосБирже рубль потерял 75 копеек, а его падение - на 1,22% - стало рекордным с мая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Евро впервые за 1,5 недели пробил отметку 74 рубля (74,0150 на 19.58 мск), прибавив 78 копеек за день.
Из российских активов выходят иностранные инвесторы, отмечает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: нерезидентов разочаровали итоги саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, которые вместо конкретных договоренностей по улучшению отношений дали старт масштабной санкционной кампании в американском конгрессе.
Как сообщает The Hill, в четверг глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел дал поручение двум профильным комитетам - по банкам и международным отношениям - провести слушания и рассмотреть поступившие предложения о санкциях.
С начала недели набралось уже три таких проекта. Первый, внесенный представляющим Флориду Марко Рубио, предполагает ужесточение ограничений для энергетического и банковского секторов РФ в случае нового вмешательства в американские выборы.
Причем решение о введении санкций, согласно закону, должен принимать не Трамп, а глава Национальной разведки.
Днем ранее сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес законопроект о санкциях в отношении "Северного потока - 2", а представляющий Колорадо Кори Гарднер предложил закон, обязыващий Госдеп проверить Россию на предмет того, является ли она спонсором международного терроризма. В случае если такой статус будет присвоен, санкции вводятся автоматически.
Читайте также: Российский рубль упал вслед за нефтью
В том или ином варианте санкции становятся все более вероятными, это нервирует иностранных инвесторов, которые уходят с рынка, говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Распродажи идут фронтально. Хотя и в меньших, чем в апреле, объемах нерезиденты снова избавляются от российского госдолга, сказал Reuters дилер западного банка: индекс цен российских гособлигаций RGBI с начала недели просел на 1,1 пункта, до 139,8 пункта. Состоявшаяся распродажа за три дня спалила две недели роста рынка.
На торгах в четверг курс доллара поднялся до 63,78 рубля - максимальной отметки с 21 июня. К концу основной сессии на МосБирже рубль потерял 75 копеек, а его падение - на 1,22% - стало рекордным с мая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Евро впервые за 1,5 недели пробил отметку 74 рубля (74,0150 на 19.58 мск), прибавив 78 копеек за день.
Из российских активов выходят иностранные инвесторы, отмечает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: нерезидентов разочаровали итоги саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, которые вместо конкретных договоренностей по улучшению отношений дали старт масштабной санкционной кампании в американском конгрессе.
Как сообщает The Hill, в четверг глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел дал поручение двум профильным комитетам - по банкам и международным отношениям - провести слушания и рассмотреть поступившие предложения о санкциях.
С начала недели набралось уже три таких проекта. Первый, внесенный представляющим Флориду Марко Рубио, предполагает ужесточение ограничений для энергетического и банковского секторов РФ в случае нового вмешательства в американские выборы.
Причем решение о введении санкций, согласно закону, должен принимать не Трамп, а глава Национальной разведки.
Днем ранее сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес законопроект о санкциях в отношении "Северного потока - 2", а представляющий Колорадо Кори Гарднер предложил закон, обязыващий Госдеп проверить Россию на предмет того, является ли она спонсором международного терроризма. В случае если такой статус будет присвоен, санкции вводятся автоматически.
Читайте также: Российский рубль упал вслед за нефтью
В том или ином варианте санкции становятся все более вероятными, это нервирует иностранных инвесторов, которые уходят с рынка, говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Распродажи идут фронтально. Хотя и в меньших, чем в апреле, объемах нерезиденты снова избавляются от российского госдолга, сказал Reuters дилер западного банка: индекс цен российских гособлигаций RGBI с начала недели просел на 1,1 пункта, до 139,8 пункта. Состоявшаяся распродажа за три дня спалила две недели роста рынка.
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