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Раздел: Россия  
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Известный комик из РФ собрался судиться с Украиной

Известный комик из РФ собрался судиться с Украиной Данила Поперечный получил запрет на въезд в страну.

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный, которому СБУ запретила въезд в страну на три года, заявил о подаче иска против Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об отмене выступлений Поперечного в Украине стало известно еще в середине мая. Поперечный называет цензурой данное решение СБУ.

"Мы пытались сделать все возможное, чтобы попасть в Украину, чтобы запрет отменили. Мы практически урегулировали этот вопрос с СБУ, но .... кому-то сверху в Украине я очень не по душе и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", — рассказал комик.

Поперечный отметил, что планировал посетить Киев не только из-за запланированных выступлений, но и для встречи с некоторыми членами семьи и друзьями. Причин для запрета въезда в Украину Поперечному не назвали.

"Я подал запрос на выяснение причины: почему же именно мне запретили въезд в Украину. И мне пришел ответ, что мы можем запрещать кому угодно по и отчитываться не обязаны. В таком духе", — сообщил он, прикрепив копию ответа СБУ в видеоблоге.

Кроме этого, он сообщил о подаче иска против Украины.

"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать и СБУ дали ответ "да, можете", — сообщил Поперечный.

При этом он не уточнил в какой именно суд обратился с иском.

Данила Поперечный должен был выступить с концертами в Киеве 18 и 19 мая. Причем билеты на выступление 18 мая были уже распроданы. Кроме того, концерты комика были запланированы в Одессе и Харькове.

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В России он приобрел популярность как автор юмористических шоу в YouTube, в частности "Поперечный блог", "Исповедь", "Не переключайтесь", "Блоги Джокера", "Без души".
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 Теги: Данила Поперечный, суд

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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