Раздел: Россия
Известный комик из РФ собрался судиться с Украиной
Данила Поперечный получил запрет на въезд в страну.
Известный российский стендап-комик Данила Поперечный, которому СБУ запретила въезд в страну на три года, заявил о подаче иска против Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об отмене выступлений Поперечного в Украине стало известно еще в середине мая. Поперечный называет цензурой данное решение СБУ.
"Мы пытались сделать все возможное, чтобы попасть в Украину, чтобы запрет отменили. Мы практически урегулировали этот вопрос с СБУ, но .... кому-то сверху в Украине я очень не по душе и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", — рассказал комик.
Поперечный отметил, что планировал посетить Киев не только из-за запланированных выступлений, но и для встречи с некоторыми членами семьи и друзьями. Причин для запрета въезда в Украину Поперечному не назвали.
"Я подал запрос на выяснение причины: почему же именно мне запретили въезд в Украину. И мне пришел ответ, что мы можем запрещать кому угодно по и отчитываться не обязаны. В таком духе", — сообщил он, прикрепив копию ответа СБУ в видеоблоге.
Кроме этого, он сообщил о подаче иска против Украины.
"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать и СБУ дали ответ "да, можете", — сообщил Поперечный.
При этом он не уточнил в какой именно суд обратился с иском.
Данила Поперечный должен был выступить с концертами в Киеве 18 и 19 мая. Причем билеты на выступление 18 мая были уже распроданы. Кроме того, концерты комика были запланированы в Одессе и Харькове.
Читайте также: Наводнение в Краснодаре: жители плавают по улицам
В России он приобрел популярность как автор юмористических шоу в YouTube, в частности "Поперечный блог", "Исповедь", "Не переключайтесь", "Блоги Джокера", "Без души".
Известный российский стендап-комик Данила Поперечный, которому СБУ запретила въезд в страну на три года, заявил о подаче иска против Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об отмене выступлений Поперечного в Украине стало известно еще в середине мая. Поперечный называет цензурой данное решение СБУ.
"Мы пытались сделать все возможное, чтобы попасть в Украину, чтобы запрет отменили. Мы практически урегулировали этот вопрос с СБУ, но .... кому-то сверху в Украине я очень не по душе и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", — рассказал комик.
Поперечный отметил, что планировал посетить Киев не только из-за запланированных выступлений, но и для встречи с некоторыми членами семьи и друзьями. Причин для запрета въезда в Украину Поперечному не назвали.
"Я подал запрос на выяснение причины: почему же именно мне запретили въезд в Украину. И мне пришел ответ, что мы можем запрещать кому угодно по и отчитываться не обязаны. В таком духе", — сообщил он, прикрепив копию ответа СБУ в видеоблоге.
Кроме этого, он сообщил о подаче иска против Украины.
"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать и СБУ дали ответ "да, можете", — сообщил Поперечный.
При этом он не уточнил в какой именно суд обратился с иском.
Данила Поперечный должен был выступить с концертами в Киеве 18 и 19 мая. Причем билеты на выступление 18 мая были уже распроданы. Кроме того, концерты комика были запланированы в Одессе и Харькове.
Читайте также: Наводнение в Краснодаре: жители плавают по улицам
В России он приобрел популярность как автор юмористических шоу в YouTube, в частности "Поперечный блог", "Исповедь", "Не переключайтесь", "Блоги Джокера", "Без души".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
142
0
Также советуем посмотреть
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Оставьте свой комментарий