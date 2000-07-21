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Раздел: Россия  
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В России призвали не сносить сгоревший ТЦ "Зимняя вишня"

В России призвали не сносить сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" Адвокаты требуют оставить здание в качестве вещественного доказательства.

Решение Следственного комитета об исключении из числа вещественных доказательств здания торгового центра в Кемерове, где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, является преждевременным. Об этом заявили адвокаты потерпевших по делу "Зимней вишни", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

Сразу после снятия ареста собственник безвозмездно передал комплекс администрации города. Чиновники за несколько часов решили его дальнейшую судьбу и начали снос. Защитники потерпевших подали в Следственный комитет ходатайство о возможности сохранить комплекс и обеспечить его охрану, но получили отказ.

Координатор Общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня" Дмитрий Малинин заявил, что уничтожение объекта экспертизы сильно осложнит проведение дополнительных, повторных или новых экспертиз.

"Мы изучим экспертизы, представленные нам следствием на этой неделе для ознакомления, и сделаем вывод, насколько действительно все действия со зданием можно считать завершенными", – отметил Малинин.

При этом уже как минимум одна техническая экспертиза здания имеет ошибку, считает он. Адвокаты настаивают, что она должна быть исключена из списка доказательств. Также уже поступали ходатайства от обвиняемых о проведении новых экспертиз, но их прошения следователем не были удовлетворены. Например, не проводилась пожарно-тактическая экспертиза, которая должна дать оценку деятельности сотрудников МЧС. Провести данную проверку без здания будет проблематично. Все эти факты могут развалить дело в суде, считает защита.

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"Я пока не сталкивался по делам с большим количеством погибших, чтобы до суда уничтожались вещественные доказательства. Ни "Хромая лошадь", ни "Булгария", ни остатки самолетов никто не уничтожал. Но здесь и ситуация другая. Здесь здание в центре города. И следователи опираются на то, что его дорого охранять и консервировать", – заявил координатор уголовной практики, адвокат Александр Балян.
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 Теги: Россия, снос, ТЦ

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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