» » Джихад по-российски: боевики ИГИЛ начали убивать полицейских в РФ
Раздел: Россия  
0

Джихад по-российски: боевики ИГИЛ начали убивать полицейских в РФ

Джихад по-российски: боевики ИГИЛ начали убивать полицейских в РФ Двое правоохранителей погибли на месте, третий скончался в больнице.

В Дагестане в пятницу, 20 июля, боевики напали на наряд дорожно-патрульной службы, в результате чего погибли трое российских полицейских, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Нападение произошло возле села Стальское Кизилюртовского района Дагестана. Неизвестные открыли огонь по полицейским, в результате чего двое милиционеров погибли на месте и еще один был ранен. Позже раненый скончался в больнице.

В МВД Дагестана рассказали, что нападение произошло около 20.30. Неизвестные, передвигаясь на автомобиле "Лада", из автоматов расстреляли двигающуюся в попутном направлении полицейскую машину. После этого нападавшие скрылись.

Читайте также: В России призвали не сносить сгоревший ТЦ "Зимняя вишня"

Ответственность за нападение на наряд ДПС взяла на себя "Исламское государство".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, ИГИЛ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     345
     0

Похожие новости по теме

В России расстреляли наряд ДПС: двое погибших В России расстреляли наряд ДПС: двое погибших

ЧП произошло в Дагестане.

Нападение на полицейских в России: свежие детали Нападение на полицейских в России: свежие детали

Погибли два человека.

В России неизвестные стреляли в полицейских: несколько погибших В России неизвестные стреляли в полицейских: несколько погибших

Это уже не первое нападение на правоохранителей

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Подмосковье ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Подмосковье

Нападение совершили уроженцы Ачхой-Мартановского района Чечни

ИГИЛ взяло на себя ответственность за подрыв полицейской автоколонны в Дагестане ИГИЛ взяло на себя ответственность за подрыв полицейской автоколонны в Дагестане

Боевики утверждают, что в результате взрыва погибли десять человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх