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Раздел: Россия  
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Российский миллиардер получил инфаркт, услышав о смерти сбитого им мальчика

Российский миллиардер получил инфаркт, услышав о смерти сбитого им мальчика Инцидент с мальчиком произошел 17 июля.

Российский миллиардер получил инфаркт, услышав о смерти сбитого им мальчика. Игорь Неклюдов скончался по дороге в больницу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ДНИ.РУ.

Страшное известие стало фатальным для Игоря Неклюдова. Миллиардеру пришлось срочно вызывать скорую — однако врачи уже не смогли ничего сделать, констатировав смерть от инфаркта.

Инцидент с мальчиком произошел 17 июля в туристическом комплексе "Заимка Плюснина". Неклюдов ехал на своем автоимобиле задним ходом около детской площадки, когда один из малышей — годовалый мальчик — упал рядом с машиной.

"Из машины выскочили люди, тут же подошел, по-моему, отец. Ребенок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немного разбиты колени", — рассказал журналистам очевидец.

По его словам, после инцидента приехала скорая, ребенка повезли на рентген. Неклюдов сам проследил, чтобы мальчику оказали должную медицинскую помощь.

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Позже местные издания сообщили, что у малыша диагностировали перелом основания черепа и другие несовместимые с жизнью травмы, писали о смерти ребенка. Предпринимателю от таких известий стало плохо, он умер по дороге в больницу. Затем выяснилось, что бизнесмен не сбивал малыша. Отец ребенка сообщил, что мальчик действительно просто упал около машины и с ним все в порядке.
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 Теги: инфаркт, миллиардер, ДТП

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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