Раздел: Россия
В Петербурге в припаркованном автомобиле нашли работу Малевича
В Санкт-Петербурге в автомобиле Mercedes E200 обнаружили работу "Красный архитектон" с биркой Казимира Малевича.
В Петербурге в багажнике припаркованного автомобиля Mercedes E200 обнаружили работу "Красный архитектон" с биркой Казимира Малевича. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Водитель машины, 48-летний бизнесмен из Москвы, открыл багажник по просьбе полицейских. Внутри оказалась деревянная композиция бело-красного цвета с ценной биркой — предположительно, авторства Малевича, 1929 года.
"Водитель объяснял появление у него одного из созданий художника туманно: фигура раньше принадлежала безработному петербуржцу, а москвич вез его в подарок "Игорю в Брюссель", — пишет издание.
Читайте также: ЧП в Киеве: в припаркованном авто нашли тело мужчины
Никаких документов на предмет искусства у водителя не было. Пока архитектон будет храниться в одном из отделов полиции Адмиралтейского района. Архитектон — супрематическая архитектурная модель. Эту форму Малевич придумал в 1920-х годах. Первый гипсовый архитектон назывался "Альфа", он хранится в Русском музее в Петербурге.Перейти на Главную страницу
В Петербурге в багажнике припаркованного автомобиля Mercedes E200 обнаружили работу "Красный архитектон" с биркой Казимира Малевича. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Водитель машины, 48-летний бизнесмен из Москвы, открыл багажник по просьбе полицейских. Внутри оказалась деревянная композиция бело-красного цвета с ценной биркой — предположительно, авторства Малевича, 1929 года.
"Водитель объяснял появление у него одного из созданий художника туманно: фигура раньше принадлежала безработному петербуржцу, а москвич вез его в подарок "Игорю в Брюссель", — пишет издание.
Читайте также: ЧП в Киеве: в припаркованном авто нашли тело мужчины
Никаких документов на предмет искусства у водителя не было. Пока архитектон будет храниться в одном из отделов полиции Адмиралтейского района. Архитектон — супрематическая архитектурная модель. Эту форму Малевич придумал в 1920-х годах. Первый гипсовый архитектон назывался "Альфа", он хранится в Русском музее в Петербурге.Перейти на Главную страницу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
258
0
Также советуем посмотреть
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
Оставьте свой комментарий