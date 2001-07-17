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Раздел: Россия  
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В Петербурге в припаркованном автомобиле нашли работу Малевича

В Петербурге в припаркованном автомобиле нашли работу МалевичаВ Санкт-Петербурге в автомобиле Mercedes E200 обнаружили работу "Красный архитектон" с биркой Казимира Малевича.

В Петербурге в багажнике припаркованного автомобиля Mercedes E200 обнаружили работу "Красный архитектон" с биркой Казимира Малевича. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Водитель машины, 48-летний бизнесмен из Москвы, открыл багажник по просьбе полицейских. Внутри оказалась деревянная композиция бело-красного цвета с ценной биркой — предположительно, авторства Малевича, 1929 года.

"Водитель объяснял появление у него одного из созданий художника туманно: фигура раньше принадлежала безработному петербуржцу, а москвич вез его в подарок "Игорю в Брюссель", — пишет издание.

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Никаких документов на предмет искусства у водителя не было. Пока архитектон будет храниться в одном из отделов полиции Адмиралтейского района. Архитектон — супрематическая архитектурная модель. Эту форму Малевич придумал в 1920-х годах. Первый гипсовый архитектон назывался "Альфа", он хранится в Русском музее в Петербурге.Перейти на Главную страницу
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 Теги: Петербург, искусство

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Сегодня, 10:19 » Автор: Татьяна Ларина
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