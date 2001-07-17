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Раздел: Россия  
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В России таксист выкинул пассажиров из машины из-за крупной купюры

В России таксист выкинул пассажиров из машины из-за крупной купюрыВодитель не смог найти денег на сдачу и разбушевался

В российском Екатеринбурге водитель такси выбросил пассажиров на дорогу из-за того, что у него не оказалось возможности выдать сдачу с крупной купюры. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как рассказала мать одной из пассажирок, компания из нескольких человек около полуночи заказала машину, а когда автомобиль прибыл в пункт назначения оказалось, что у водителя нет сдачи с купюры в тысячу рублей (около 400 гривен).

"Его это очень взбесило, он покрыл их матом, сказав, что его "задолбали" клиенты с тысячными купюрами. Он заблокировал двери автомобиля, вывез их на Кольцовскую трассу на несколько километров от пункта назначения, где выкинул из машины, и уехал", — рассказала женщина.

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По ее словам, в тот момент на улице шел ливень, а компании пришлось добираться домой пешком около часа. Кроме того, водитель настолько сильно дернул одну из своих пассажирок, когда вытаскивал ее из машины, что девушка упала на асфальт и сломала руку.
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 Теги: Россия, таксист

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Сегодня, 11:59 » Автор: Татьяна Ларина
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