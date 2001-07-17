В России таксист выкинул пассажиров из машины из-за крупной купюры

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Грустный случай произошел в Екатеринбурге. 23-летний мужчина, который занимался частным извозом на собственном автомобиле, поздно ночью увидел двух ребята. Те попросили, чтобы он подвез. Однако между мужчинами возник конфликт. Оказалось, что у водителя частного такси просто не было сдачи с 1000-рублевой купюры, которой ребята