В Москве задержали Эрдогана за запуск беспилотника над Кремлем

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В Москве на Красной площади задержали активистов из Татарстана с иконой

По неофициальной информации их задержали за акцию против валютных ипотек.

Художник из Санкт-Петербурга Петр Павленский прибил гвоздем свои гениталии к каменной брусчатке на Красной площади в самом центре российской столицы. Об этом сообщают российские представители средств массовой информации. Такая необычная акция была посвящена Дню сотрудника органов внутренних дел. Сотрудники правоохранительных