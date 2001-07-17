Раздел: Россия
В Москве задержали Эрдогана за запуск беспилотника над Кремлем
В столице Российской Федерации задержали Эрдогана
Все произошло в Москве на Красной площади, именно там задержанный решил запустить беспилотник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Как сообщают российские СМИ, гражданина Турции доставили в ОВД Китай-город. Там в свою очередь, притихли и стали вежливыми — еще бы такое известное имя. Видимо российские копы не сразу поняли, что перед ними просто однофамилец президента Турции — задержанного зовут Умит, ему 34 года.
Читайте также: Двое немцев задержаны за запуск беспилотника над Кремлем
Мужчина сообщил, что просто хотел снять немного красивых московских видов, а потом отправить их родственникам. Порадовать семью не вышло: видео у Эрдогана уничтожили, а квадрокоптер отняли.
Все произошло в Москве на Красной площади, именно там задержанный решил запустить беспилотник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Как сообщают российские СМИ, гражданина Турции доставили в ОВД Китай-город. Там в свою очередь, притихли и стали вежливыми — еще бы такое известное имя. Видимо российские копы не сразу поняли, что перед ними просто однофамилец президента Турции — задержанного зовут Умит, ему 34 года.
Читайте также: Двое немцев задержаны за запуск беспилотника над Кремлем
Мужчина сообщил, что просто хотел снять немного красивых московских видов, а потом отправить их родственникам. Порадовать семью не вышло: видео у Эрдогана уничтожили, а квадрокоптер отняли.
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