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Раздел: Россия  
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В Москве задержали Эрдогана за запуск беспилотника над Кремлем

В Москве задержали Эрдогана за запуск беспилотника над КремлемВ столице Российской Федерации задержали Эрдогана

Все произошло в Москве на Красной площади, именно там задержанный решил запустить беспилотник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Politeka

Как сообщают российские СМИ, гражданина Турции доставили в ОВД Китай-город. Там в свою очередь, притихли и стали вежливыми — еще бы такое известное имя. Видимо российские копы не сразу поняли, что перед ними просто однофамилец президента Турции — задержанного зовут Умит, ему 34 года.

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Мужчина сообщил, что просто хотел снять немного красивых московских видов, а потом отправить их родственникам. Порадовать семью не вышло: видео у Эрдогана уничтожили, а квадрокоптер отняли.
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 Теги: Москва, Эрдоган

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Сегодня, 13:37 » Автор: Татьяна Ларина
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