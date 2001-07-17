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Раздел: Россия  
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В России рухнул строительный кран и часть моста из-за паводка

В России рухнул строительный кран и часть моста из-за паводкаВ результате ЧП никто из рабочих не пострадал

В Амурской области паводок обрушил строительный кран и четыре пролёта временного рабочего моста в реку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Кадры происшествия опубликовала "Амурская служба новостей".

Отмечается, что в результате ЧП никто из рабочих не пострадал — их заранее эвакуировали со стройплощадки. Убрать тяжёлую технику с временного моста оказалось невозможно из-за резкого подъёма воды в реке.

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Ранее в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации сразу в нескольких районах — Магдагачинском, Константиновском, Мазановском, Ивановском и Архаринском — из-за сильного паводка.

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 Теги: Россия, строительный кран

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Сегодня, 16:26 » Автор: Татьяна Ларина
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