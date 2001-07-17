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Жуткая трагедия: в России перевернулась лодка с детьми

Жуткая трагедия: в России перевернулась лодка с детьми

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В России перевернулась лодка с подростками, трое погибли В лодке находились подростки в возрасте от 16 до 18 лет – четыре мальчика и девочка.