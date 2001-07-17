Раздел: Россия
Жуткая трагедия: в России перевернулась лодка с детьми
Спасатели ищут утонувших детей.
На место трагедии отправлены водолазы, психологи помогают выжившим.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области.
«В 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось девять человек, из них семеро дети», — говорится в сообщении регионального главка МЧС по Астраханской области.
В результате утонули трое детей, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.
На месте проводят оперативные действия группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств. К месту направлены водолазы ГКУ «Волгоспас».
Пока удалось найти лишь одно тело. С выжившими работают психологи.
В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что спасти удалось шесть человек, четверо из которых — дети. По словам источника, принадлежащая местному жителю весельная лодка оказалась перегружена.
Читайте также: В США перевернулась лодка, утонули 8 человек
Очевидцы утверждают, что мужчина взялся перевезти детей через реку, но из-за перегруза произошло опрокидывание.
На место трагедии отправлены водолазы, психологи помогают выжившим.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области.
«В 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось девять человек, из них семеро дети», — говорится в сообщении регионального главка МЧС по Астраханской области.
В результате утонули трое детей, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.
На месте проводят оперативные действия группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств. К месту направлены водолазы ГКУ «Волгоспас».
Пока удалось найти лишь одно тело. С выжившими работают психологи.
В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что спасти удалось шесть человек, четверо из которых — дети. По словам источника, принадлежащая местному жителю весельная лодка оказалась перегружена.
Читайте также: В США перевернулась лодка, утонули 8 человек
Очевидцы утверждают, что мужчина взялся перевезти детей через реку, но из-за перегруза произошло опрокидывание.
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