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Раздел: Россия  
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Жуткая трагедия: в России перевернулась лодка с детьми

Жуткая трагедия: в России перевернулась лодка с детьмиСпасатели ищут утонувших детей.

На место трагедии отправлены водолазы, психологи помогают выжившим.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области.

«В 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось девять человек, из них семеро дети», — говорится в сообщении регионального главка МЧС по Астраханской области.

В результате утонули трое детей, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.

На месте проводят оперативные действия группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств. К месту направлены водолазы ГКУ «Волгоспас».

Пока удалось найти лишь одно тело. С выжившими работают психологи.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что спасти удалось шесть человек, четверо из которых — дети. По словам источника, принадлежащая местному жителю весельная лодка оказалась перегружена.

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Очевидцы утверждают, что мужчина взялся перевезти детей через реку, но из-за перегруза произошло опрокидывание.
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 Теги: Россия, дети, лодка

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Сегодня, 21:07 » Автор: Едгар Букмирза
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