В России захотели упростить аресты солдат

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Без увеличения аэродромной сети во всех секторах Арктики дальнейшее "обеспечение национальной безопасности" невозможно, заявили в России.

Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля. Главное управление военной полиции было создано летом 2011 года и до вступления в силу нового закона работало по ведомственным приказам. Идея создания военной полиции в России прорабатывается с 2009 года.