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Раздел: Россия  
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В России готовят систему мониторинга соцсетей

В России готовят систему мониторинга соцсетей«Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей.

Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию на действия властей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

По их словам, систему разрабатывало ООО «Медиалогия». В компании подтвердили информацию о ее разработке и поставках в ряд российских регионов.

Отмечается, что «Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты мониторинга попадают к администратору, который решает, на какие сообщения нужно ответить. Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной темы объединяются в один кейс. По словам регионального чиновника, местные власти должны реагировать на запрос в течение суток с момента его регистрации.

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Собеседник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в 10 регионах.
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 Теги: Россия, мониторинг, соцсети

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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