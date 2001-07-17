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Раздел: Россия  
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В России на заводе прогремел мощный взрыв: много погибших

В России на заводе прогремел мощный взрыв: много погибшихНа месте все еще находятся пожарные расчеты.

Точное количество раненых пока не сообщается, но источники говорят, что людей якобы продолжают извлекать из-под завалов. Известно уже как минимум о трех погибших. Смертельный инцидент случился сегодня, 23 июля, в Волжском Волгоградской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dialog.ua.

Как стало известно, во время рабочей смены раздался мощный хлопок, взрывом разнесло несколько находившихся в эпицентре ЧП ремонтных гаражей и конструкций на улице".

Трое рабочих Волжского ремонтно-эксплуатационной базы флота погибли на месте, нескольких человек извлекли из-под завалов, разбор рухнувших конструкций идет до сих пор. На месте все еще находятся пожарные расчеты, спасатели, медики и правоохранители.

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Напомним о взрыве в прифронтовой Марьинке, в результате которого пострадали два человека.
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 Теги: Россия, взрыв, завод

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Сегодня, 22:25 » Автор: Едгар Букмирза
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