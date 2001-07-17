В России на заводе прогремел мощный взрыв: много погибших

На месте все еще находятся пожарные расчеты.



Точное количество раненых пока не сообщается, но источники говорят, что людей якобы продолжают извлекать из-под завалов. Известно уже как минимум о трех погибших. Смертельный инцидент случился сегодня, 23 июля, в Волжском Волгоградской области.



Об этом пишет



Как стало известно, во время рабочей смены раздался мощный хлопок, взрывом разнесло несколько находившихся в эпицентре ЧП ремонтных гаражей и конструкций на улице".



Трое рабочих Волжского ремонтно-эксплуатационной базы флота погибли на месте, нескольких человек извлекли из-под завалов, разбор рухнувших конструкций идет до сих пор. На месте все еще находятся пожарные расчеты, спасатели, медики и правоохранители.



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Напомним о взрыве в прифронтовой Марьинке, в результате которого пострадали два человека. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Точное количество раненых пока не сообщается, но источники говорят, что людей якобы продолжают извлекать из-под завалов. Известно уже как минимум о трех погибших. Смертельный инцидент случился сегодня, 23 июля, в Волжском Волгоградской области.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dialog.ua Как стало известно, во время рабочей смены раздался мощный хлопок, взрывом разнесло несколько находившихся в эпицентре ЧП ремонтных гаражей и конструкций на улице".Трое рабочих Волжского ремонтно-эксплуатационной базы флота погибли на месте, нескольких человек извлекли из-под завалов, разбор рухнувших конструкций идет до сих пор. На месте все еще находятся пожарные расчеты, спасатели, медики и правоохранители.Напомним о взрыве в прифронтовой Марьинке, в результате которого пострадали два человека.



