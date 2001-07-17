Раздел: Россия
В России на заводе прогремел мощный взрыв: много погибших
На месте все еще находятся пожарные расчеты.
Точное количество раненых пока не сообщается, но источники говорят, что людей якобы продолжают извлекать из-под завалов. Известно уже как минимум о трех погибших. Смертельный инцидент случился сегодня, 23 июля, в Волжском Волгоградской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dialog.ua.
Как стало известно, во время рабочей смены раздался мощный хлопок, взрывом разнесло несколько находившихся в эпицентре ЧП ремонтных гаражей и конструкций на улице".
Трое рабочих Волжского ремонтно-эксплуатационной базы флота погибли на месте, нескольких человек извлекли из-под завалов, разбор рухнувших конструкций идет до сих пор. На месте все еще находятся пожарные расчеты, спасатели, медики и правоохранители.
Читайте также: Мощный взрыв на заводе в Запорожье: четверо погибших
Напомним о взрыве в прифронтовой Марьинке, в результате которого пострадали два человека.
Точное количество раненых пока не сообщается, но источники говорят, что людей якобы продолжают извлекать из-под завалов. Известно уже как минимум о трех погибших. Смертельный инцидент случился сегодня, 23 июля, в Волжском Волгоградской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dialog.ua.
Как стало известно, во время рабочей смены раздался мощный хлопок, взрывом разнесло несколько находившихся в эпицентре ЧП ремонтных гаражей и конструкций на улице".
Трое рабочих Волжского ремонтно-эксплуатационной базы флота погибли на месте, нескольких человек извлекли из-под завалов, разбор рухнувших конструкций идет до сих пор. На месте все еще находятся пожарные расчеты, спасатели, медики и правоохранители.
Читайте также: Мощный взрыв на заводе в Запорожье: четверо погибших
Напомним о взрыве в прифронтовой Марьинке, в результате которого пострадали два человека.
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