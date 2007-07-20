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В российской колонии до смерти запытали заключенного

В российской колонии до смерти запытали заключенного

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В российской колонии от удушья погиб заключенный Сотрудник исправительной колонии № 6 в Брянской области задержан по подозрению в применении насилия к заключенному, который впоследствии скончался от удушья.