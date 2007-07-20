Раздел: Россия
В российской колонии до смерти запытали заключенного
Мужчина скончался от асфиксии.
Заключенный исправительной колонии №6 в Брянской области скончался во время пыток. Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
По данному факту в отношении заместителя дежурного помощника начальника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (пункты «а, б, в» части 3 статьи 286 УК РФ).
По версии следствия, около восьми часов вечера в воскресенье, 22 июля, сотрудник колонии заковал заключенного в наручники, а затем начал душить его тряпкой. В результате мужчина скончался от асфиксии. Обстоятельства его смерти были подтверждены результатами судебно-медицинской экспертизы.
Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: В российской колонии 17 человек отстранили за избиение заключенного
20 июля было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Адвокату Ирине Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз. В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.
Заключенный исправительной колонии №6 в Брянской области скончался во время пыток. Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
По данному факту в отношении заместителя дежурного помощника начальника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (пункты «а, б, в» части 3 статьи 286 УК РФ).
По версии следствия, около восьми часов вечера в воскресенье, 22 июля, сотрудник колонии заковал заключенного в наручники, а затем начал душить его тряпкой. В результате мужчина скончался от асфиксии. Обстоятельства его смерти были подтверждены результатами судебно-медицинской экспертизы.
Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: В российской колонии 17 человек отстранили за избиение заключенного
20 июля было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Адвокату Ирине Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз. В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
376
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
Оставьте свой комментарий