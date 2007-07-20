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Раздел: Россия  
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В российской колонии до смерти запытали заключенного

В российской колонии до смерти запытали заключенногоМужчина скончался от асфиксии.

Заключенный исправительной колонии №6 в Брянской области скончался во время пыток. Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

По данному факту в отношении заместителя дежурного помощника начальника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (пункты «а, б, в» части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, около восьми часов вечера в воскресенье, 22 июля, сотрудник колонии заковал заключенного в наручники, а затем начал душить его тряпкой. В результате мужчина скончался от асфиксии. Обстоятельства его смерти были подтверждены результатами судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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20 июля было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Адвокату Ирине Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз. В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.
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 Теги: Россия, колония, пытки

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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