Раздел: Россия
В России умер советник Путина
Яковлев был министром юстиции СССР.
В России на 87-м году жизни после продолжительной болезни умер советник президента РФ Вениамин Яковлев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Согласно сообщению, прощание с ним состоится в Центральной клинической больнице в Москве в четверг.
С 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год - председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС.
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В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.
В России на 87-м году жизни после продолжительной болезни умер советник президента РФ Вениамин Яковлев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Согласно сообщению, прощание с ним состоится в Центральной клинической больнице в Москве в четверг.
С 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год - председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС.
Читайте также: В России угрожают заблокировать Google и Facebook
В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.
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