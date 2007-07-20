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Раздел: Россия  
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В России умер советник Путина

В России умер советник ПутинаЯковлев был министром юстиции СССР.

В России на 87-м году жизни после продолжительной болезни умер советник президента РФ Вениамин Яковлев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Согласно сообщению, прощание с ним состоится в Центральной клинической больнице в Москве в четверг.

С 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год - председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС.

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В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.
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 Теги: Россия, советник

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Сегодня, 22:27 » Автор: Едгар Букмирза
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