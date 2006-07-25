» » В Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон, есть погибшие
Раздел: Россия  
0

В Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон, есть погибшие

В Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон, есть погибшие Взрыв произошел в пристройке к частному дому.

В результате взрыва газового баллона в Санкт-Петербурге погибли два человека, еще трое пострадали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Как сообщили агентству в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, взрыв произошел вечером во вторник, 24 июля, в пристройке к двухэтажному частному дому на улице Лермонтова, в Красносельском районе города.

"Два человека погибли. Госпитализированы три человека: мужчина и женщина в тяжелом состоянии и еще одна женщина в крайне тяжелом состоянии", – сказал собеседник.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В России умер советник Путина

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Санкт-Петербург, баллон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     288
     0

Похожие новости по теме

В Петербурге произошел взрыв, есть погибшие В Петербурге произошел взрыв, есть погибшие

Сегодня, 17 июля 2018 года, у метро Выборгская (Санкт-Петербург), прогремел мощный взрыв - информируют о двух погибших.

Взрыв в Петербурге: свежие подробности Взрыв в Петербурге: свежие подробности

Бомба была с "сюрпризом".

Кусок бетонного балкона рухнул на мать с ребенком в Петербурге Кусок бетонного балкона рухнул на мать с ребенком в Петербурге

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Взрыв на пороховом заводе: число погибших возросло до четырех Взрыв на пороховом заводе: число погибших возросло до четырех

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Взрыв на корабле в Санкт-Петербурге, есть жертвы Взрыв на корабле в Санкт-Петербурге, есть жертвы

В результате взрыва на верфи в Санкт-Петербурге один человек погиб и трое пострадали.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх