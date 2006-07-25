В Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон, есть погибшие

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Сегодня, 17 июля 2018 года, у метро Выборгская (Санкт-Петербург), прогремел мощный взрыв - информируют о двух погибших.

Бомба была с "сюрпризом".

В результате взрыва на верфи в Санкт-Петербурге один человек погиб и трое пострадали.