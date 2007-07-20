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Раздел: Россия  
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В России одобрили повышение НДС

В России одобрили повышение НДСРоссийская Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%.

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на trust.

По расчетам Минфина, рост НДС должен дать бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год. Эти деньги, согласно планам правительства, планируется направить на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру.

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Как сообщают росСМИ «за» проголосовали только «единороссы», остальные партии были против.
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 Теги: повышение НДС, Россия

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Сегодня, 13:06 » Автор: Ирина Шевченко
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