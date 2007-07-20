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Раздел: Россия  
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Россиянина осудили за комментарий в соцсети

Россиянина осудили за комментарий в соцсетиБлогеру из Магадана дали семь лет колонии.

Магаданского блогера Александра Юдина осудили на семь лет заключения в колонии за один комментарий в соцсети.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Публичные люди.

Такой суровый приговор был вынесен из-за того, что писал комментарий Юдин уже будучи под арестом на 2,5 года, но с испытательным сроком. Тогда его наказали тоже за публичный комментарий в Сети. В итоге испытательный срок отменили, назначили 2,5 года по первому эпизоду и 5,5 лет по второму.

На суд, возможно, повлияли и предыдущие грехи Юдина. Он, в свои 37 лет, уже отсидел срок за грабеж и хулиганство.

SM News приводит комментарий, который лег в основу обвинения блогера. Кроме этого, основного отрывка, в деле фигурировали и другие высказывания осужденного. Для доказательства вины следствие провело психолого-лингвистическую, амбулаторно-психиатрическую и компьютерную экспертизы.

— Давно пора заняться тухлой страной, может что и измениться. Я бы с удовольствием принял мусульманскую веру, а не эту веру убогой страны, где каждый третий либо тупое быдло, либо алкоголик и наркот, — написал он.

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Пока это остается рекордным сроком для России за комментарии в соцсети.
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 Теги: соцсети, суд, Россия

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Сегодня, 16:25 » Автор: Ирина Шевченко
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