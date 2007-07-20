Раздел: Россия
Россиянина осудили за комментарий в соцсети
Блогеру из Магадана дали семь лет колонии.
Магаданского блогера Александра Юдина осудили на семь лет заключения в колонии за один комментарий в соцсети.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Публичные люди.
Такой суровый приговор был вынесен из-за того, что писал комментарий Юдин уже будучи под арестом на 2,5 года, но с испытательным сроком. Тогда его наказали тоже за публичный комментарий в Сети. В итоге испытательный срок отменили, назначили 2,5 года по первому эпизоду и 5,5 лет по второму.
На суд, возможно, повлияли и предыдущие грехи Юдина. Он, в свои 37 лет, уже отсидел срок за грабеж и хулиганство.
SM News приводит комментарий, который лег в основу обвинения блогера. Кроме этого, основного отрывка, в деле фигурировали и другие высказывания осужденного. Для доказательства вины следствие провело психолого-лингвистическую, амбулаторно-психиатрическую и компьютерную экспертизы.
— Давно пора заняться тухлой страной, может что и измениться. Я бы с удовольствием принял мусульманскую веру, а не эту веру убогой страны, где каждый третий либо тупое быдло, либо алкоголик и наркот, — написал он.
Читайте также: Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности
Пока это остается рекордным сроком для России за комментарии в соцсети.
Магаданского блогера Александра Юдина осудили на семь лет заключения в колонии за один комментарий в соцсети.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Публичные люди.
Такой суровый приговор был вынесен из-за того, что писал комментарий Юдин уже будучи под арестом на 2,5 года, но с испытательным сроком. Тогда его наказали тоже за публичный комментарий в Сети. В итоге испытательный срок отменили, назначили 2,5 года по первому эпизоду и 5,5 лет по второму.
На суд, возможно, повлияли и предыдущие грехи Юдина. Он, в свои 37 лет, уже отсидел срок за грабеж и хулиганство.
SM News приводит комментарий, который лег в основу обвинения блогера. Кроме этого, основного отрывка, в деле фигурировали и другие высказывания осужденного. Для доказательства вины следствие провело психолого-лингвистическую, амбулаторно-психиатрическую и компьютерную экспертизы.
— Давно пора заняться тухлой страной, может что и измениться. Я бы с удовольствием принял мусульманскую веру, а не эту веру убогой страны, где каждый третий либо тупое быдло, либо алкоголик и наркот, — написал он.
Читайте также: Избиение заключенного в российской колонии: свежие подробности
Пока это остается рекордным сроком для России за комментарии в соцсети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
28
0
Также советуем посмотреть
- Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
- В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
- Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
- И такое бывает: самую красивую ведущую погоды бросили ради компьютерных игр
- В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
- Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
Оставьте свой комментарий