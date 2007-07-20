Раздел: Россия
В Италии задержан бывший российский сенатор
Кривицкий был заочно арестован.
В Италии полиция задержала бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Задержание произведено в городе Кортина-д'Ампеццо провинции Венето по запросу России.
Постановление о задержании было выдано 23 июля. «Дмитрий Кривицкий законно находился на территории Италии», - приводит агентство АНСА слова адвоката экс-сенатора Мауро Анэтрини.
В прокуратуре Венеции в четверг пройдут слушания по делу Кривицкого. Кривицкий в 2011-2016 годах являлся заместителем председателя комитета по международным делам Совета Федерации.
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30 января 2017 года в отношении него региональный СКР возбудил дело о получении им в 2012 году взятки в размере 15 млн рублей. В феврале 2017 года он был объявлен в федеральный розыск, а 1 марта - в международный.
В Италии полиция задержала бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Задержание произведено в городе Кортина-д'Ампеццо провинции Венето по запросу России.
Постановление о задержании было выдано 23 июля. «Дмитрий Кривицкий законно находился на территории Италии», - приводит агентство АНСА слова адвоката экс-сенатора Мауро Анэтрини.
В прокуратуре Венеции в четверг пройдут слушания по делу Кривицкого. Кривицкий в 2011-2016 годах являлся заместителем председателя комитета по международным делам Совета Федерации.
Читайте также: Знаменитый российский спортсмен задержан с наркотиками в Москве
30 января 2017 года в отношении него региональный СКР возбудил дело о получении им в 2012 году взятки в размере 15 млн рублей. В феврале 2017 года он был объявлен в федеральный розыск, а 1 марта - в международный.
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