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Раздел: Россия  
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В Италии задержан бывший российский сенатор

В Италии задержан бывший российский сенатор Кривицкий был заочно арестован.

В Италии полиция задержала бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Задержание произведено в городе Кортина-д'Ампеццо провинции Венето по запросу России.

Постановление о задержании было выдано 23 июля. «Дмитрий Кривицкий законно находился на территории Италии», - приводит агентство АНСА слова адвоката экс-сенатора Мауро Анэтрини.

В прокуратуре Венеции в четверг пройдут слушания по делу Кривицкого. Кривицкий в 2011-2016 годах являлся заместителем председателя комитета по международным делам Совета Федерации.

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30 января 2017 года в отношении него региональный СКР возбудил дело о получении им в 2012 году взятки в размере 15 млн рублей. В феврале 2017 года он был объявлен в федеральный розыск, а 1 марта - в международный.
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 Теги: Италия, сенатор, Россия

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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