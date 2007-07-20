Раздел: Россия
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Войска получили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники.
Более 70 воинских частей и соединений были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник, 24 июля, на заседании коллегии ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — сказал Шойгу.
В связи с этим, по его словам, войска получили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Министр обороны добавил, что многочисленные проверки показали «качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению». Особое внимание уделяется сотрудничеству с белорусскими военными, отметил чиновник.
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20 июля заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что военное ведомство создает новую инфраструктуру для размещения войск и военной техники вдоль западных и юго-западных границ страны.
Более 70 воинских частей и соединений были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник, 24 июля, на заседании коллегии ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — сказал Шойгу.
В связи с этим, по его словам, войска получили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Министр обороны добавил, что многочисленные проверки показали «качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению». Особое внимание уделяется сотрудничеству с белорусскими военными, отметил чиновник.
Читайте также: Россия собирается отдать Украине военную технику из Крыма
20 июля заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что военное ведомство создает новую инфраструктуру для размещения войск и военной техники вдоль западных и юго-западных границ страны.
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