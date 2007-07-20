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Раздел: Россия  
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В Москве задержали гендиректора структуры "Роскосмоса"

В Москве задержали гендиректора структуры "Роскосмоса"В "Роскосмосе" продолжились чистки.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали гендиректора организации "Роскосмоса" - НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, который стал фигурантом дела о мошенничестве.

Об этом сообщили в российской госкорпорации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Подтверждаем эту информацию", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса", отвечая на соответствующий вопрос.

В российской госкорпорации также сообщили, что вместе с ним задержана руководитель дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерина Аверьянова.

В четверг может быть подано ходатайство об их аресте, уточнили в пресс-службе.

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Ранее в госкорпорации сообщили, что Лемешевский написал заявление об увольнении со 2 августа, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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 Теги: Роскосмос, арест

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Сегодня, 12:53 » Автор: Ирина Шевченко
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