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Раздел: Россия  
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На саммите БРИКС с Путиным произошел казус

На саммите БРИКС с Путиным произошел казусПутин вместе с другими лидерами стран перепутали своим места у флагов.

В Южно-Африканской Республике проходит саммит БРИКС с участием лидеров пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и самой ЮАР.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Во время совместного фото президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами стран перепутали своим места у флагов.

"Не так встали. На саммите БРИКС перепутали таблички, и лидерам пришлось фотографироваться повторно", – написал журналист кремлевского пула в Twitter Дмитрий Смирнов.

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После того повторной расстановки они снова встали не под своими флагами.

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 Теги: Путин, БРИКС

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Сегодня, 15:43 » Автор: Ирина Шевченко
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