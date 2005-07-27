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Раздел: Россия  
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В России зафиксировали странное природное явление

В России зафиксировали странное природное явлениеС неба вдруг пропало солнце

20 июля в России, в ряде районов севера Якутии, из поля зрения резко исчезло Солнце, вскоре после этого там начали находить множество тушек мертвых птиц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Как отмечается, причина "пропажи" Солнца до сих пор неизвестна. Существует несколько версий произошедшего: солнечное затмения, которого в эти дни не было, дым от пожаров, и даже "взрыв в стратосфере американских орбитальных спутников".

После произошедшего возле озера Байбал-кюель обнаружили 20 тушек мертвых птиц. Количество птиц может быть значительно больше, как сообщают жители участка Осохтоох, где находится озеро, раньше они такого не замечали.

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Неизвестно, связана ли гибель птиц с "отключением" солнца. Местные власти в связи с массовой гибелью птиц на территории озера, распорядились и предупредили жителей о запрете на употребление и использование в виде технической воды из озера до выяснения обстоятельств гибели птиц.

В России зафиксировали странное природное явление
В России зафиксировали странное природное явление
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 Теги: Россия, Якутия

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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