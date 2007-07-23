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Раздел: Россия  
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Путин рассказал, когда пойдет с Эрдоганом в ресторан

Путин рассказал, когда пойдет с Эрдоганом в ресторан Эрдоган и Путин пошутили об экономических отношениях своих стран.

Президент РФ Владимир Путин 26 июля на полях саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге попросил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана снять запрет на поставки российского мяса.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Президент РФ напомнил лидеру Турции, что тот обещал пригласить его в ресторан. Эрдоган подтвердил, что готов это сделать.

"Да, но мы договорились, что когда вы нашу мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут мясные блюда из российского мяса, мы и приедем", – уточнил Путин.

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Президент Турции ответил, что "с большим удовольствием будет ждать" главу Кремля.

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 Теги: Путин, Эрдоган

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Сегодня, 09:01 » Автор: Ирина Шевченко
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