Путин рассказал, когда пойдет с Эрдоганом в ресторан

Эрдоган и Путин пошутили об экономических отношениях своих стран.



Президент РФ Владимир Путин 26 июля на полях саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге попросил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана снять запрет на поставки российского мяса.



Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает



Президент РФ напомнил лидеру Турции, что тот обещал пригласить его в ресторан. Эрдоган подтвердил, что готов это сделать.



"Да, но мы договорились, что когда вы нашу мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут мясные блюда из российского мяса, мы и приедем", – уточнил Путин.



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Президент Турции ответил, что "с большим удовольствием будет ждать" главу Кремля.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент РФ Владимир Путин 26 июля на полях саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге попросил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана снять запрет на поставки российского мяса.Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон Президент РФ напомнил лидеру Турции, что тот обещал пригласить его в ресторан. Эрдоган подтвердил, что готов это сделать."Да, но мы договорились, что когда вы нашу мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут мясные блюда из российского мяса, мы и приедем", – уточнил Путин.Президент Турции ответил, что "с большим удовольствием будет ждать" главу Кремля.



