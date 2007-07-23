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Раздел: Россия  
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В России футбольные фанаты устроили побоище: есть жертвы

В России футбольные фанаты устроили побоище: есть жертвыПо итогам драки один человек погиб, двое - госпитализированы.

В России произошла массовая драка между фанатами ЦСКА.

Инцидент случился на Курском вокзале Москвы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На привокзальной территории встретились фанаты ЦСКА, которые приехали из Санкт-Петербурга, с фанатами-москвичами

По итогам драки один человек погиб, двое с серьезными травмами находятся в больнице.

За что болельщики одной команды с разных городов не нашли между собой общего языка, не сообщается. Однако известно, что некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Отметим, что сейчас полиция проводит расследование происшествия.
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 Теги: фанаты, драка

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Сегодня, 13:52 » Автор: Ирина Шевченко
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