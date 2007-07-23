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Раздел: Россия  
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Путин сделал заявление о новой встрече с Трампом

Путин сделал заявление о новой встрече с ТрампомПрезидент РФ пригласил Трампа в Москву.

Президент России Владимир Путин пригласил в Москву своего американского коллегу Дональда Трампа.

Такое заявление Путин сделал в пятницу, 27 июля, на пресс-конференции по итогам саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dw.

"Он, кстати, такое приглашение, и я ему об этом говорил", - заявил Путин.

Лидер РФ добавил, что и он, и Трамп готовы к дальнейшим встречам, но для этого нужны правильные условия. Эти условия должны создаваться в обеих странах. Он также отметил, что готов поехать в Вашингтон для переговоров с Трампом. "Я готов поехать в Вашингтон", - цитирует российского президента информагентство AFP.

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По словам Путина, телефонных переговоров между Москвой и Вашингтоном недостаточно. Он уточнил, что сторонам стоит встретиться, чтобы обсудить такие вопросы, как международное соглашение по ядерной программе Ирана и международные конфликты.
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 Теги: Путин, Трамп

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Сегодня, 17:24 » Автор: Ирина Шевченко
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