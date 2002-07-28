Священник из России зарезал свою супругу в лесу

Пара давно хотела развестись.



В России священник подмосковного Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой убил свою жену, сообщает



Пресс-секретарь патриарха Российской православной церкви Александр Волков сообщил: "Чудовищная новость о том, что священник Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой зарезал свою супругу, к сожалению, подтверждается. Конечно, нужно дождаться всех выводов расследования, но понятно, что это преступление закрывает для священника возможность дальнейшего служения".



В отношениях Дионисия и его жены давно были проблемы, из-за чего последняя хотела развестись. Узнав об этом, священник посадил супругу в автомобиль, отвез в лес и несколько раз ударил ее ножом.



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Женщина успела отправить смс-сообщение о поездке в лес своей матери, которая позже заявила в полицию о пропаже дочери. Под давлением доказательств и улик священник признался в содеянном. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В России священник подмосковного Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой убил свою жену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Пресс-секретарь патриарха Российской православной церкви Александр Волков сообщил: "Чудовищная новость о том, что священник Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой зарезал свою супругу, к сожалению, подтверждается. Конечно, нужно дождаться всех выводов расследования, но понятно, что это преступление закрывает для священника возможность дальнейшего служения".В отношениях Дионисия и его жены давно были проблемы, из-за чего последняя хотела развестись. Узнав об этом, священник посадил супругу в автомобиль, отвез в лес и несколько раз ударил ее ножом.Женщина успела отправить смс-сообщение о поездке в лес своей матери, которая позже заявила в полицию о пропаже дочери. Под давлением доказательств и улик священник признался в содеянном.



