Раздел: Россия
Священник из России зарезал свою супругу в лесу
Пара давно хотела развестись.
В России священник подмосковного Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой убил свою жену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пресс-секретарь патриарха Российской православной церкви Александр Волков сообщил: "Чудовищная новость о том, что священник Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой зарезал свою супругу, к сожалению, подтверждается. Конечно, нужно дождаться всех выводов расследования, но понятно, что это преступление закрывает для священника возможность дальнейшего служения".
В отношениях Дионисия и его жены давно были проблемы, из-за чего последняя хотела развестись. Узнав об этом, священник посадил супругу в автомобиль, отвез в лес и несколько раз ударил ее ножом.
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Женщина успела отправить смс-сообщение о поездке в лес своей матери, которая позже заявила в полицию о пропаже дочери. Под давлением доказательств и улик священник признался в содеянном.
В России священник подмосковного Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой убил свою жену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пресс-секретарь патриарха Российской православной церкви Александр Волков сообщил: "Чудовищная новость о том, что священник Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой зарезал свою супругу, к сожалению, подтверждается. Конечно, нужно дождаться всех выводов расследования, но понятно, что это преступление закрывает для священника возможность дальнейшего служения".
В отношениях Дионисия и его жены давно были проблемы, из-за чего последняя хотела развестись. Узнав об этом, священник посадил супругу в автомобиль, отвез в лес и несколько раз ударил ее ножом.
Читайте также: В Москве неизвестный с ножом напал на полицейского
Женщина успела отправить смс-сообщение о поездке в лес своей матери, которая позже заявила в полицию о пропаже дочери. Под давлением доказательств и улик священник признался в содеянном.
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