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Раздел: Россия  
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В России ужесточили правила показа независимого кино

В России ужесточили правила показа независимого киноЗаконопроект был внесен в августе 2017 года.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий работу кинофестивалей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на meduza.io.

Закон позволяет кинофестивалям, включающим в себя конкурсную программу, показывать фильмы без прокатного удостоверения, ужесточая работу неконкурсных фестивалей и ретроспектив.

Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» дают определние «кинофестивалю», сводя понятие только к конкурсным фестивалям, — «может включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов».

Также будет создан составляемый ежегодно специальный перечень таких фестивалей. Законопроект предлагает освободить демонстрируемые на российских кинофестивалях картины от необходимости получать прокатное удостоверение. При этом показ таких фильмов будет возможен не более двух раз, общая продолжительность демонстрации фильма на фестивале составит не более 10 дней.

"Кого не станет: Иноекино, Синематека Искусство Кино, КароАрт, Кинопрограммы при Третьяковской галерее в Москве, Beat Film Festival будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, всех Недель национальных смотров, многочисленных независимых ретроспектив мирового кино, специальных юбилейных показов и событий, и разного толка небольших, но очень интересных фестивалей,...TheatreHD тоже не будет", — сообщили представители «Иноекино».

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К третьему чтению из законопроекта исчезло положение о том, что без прокатного удостоверения могли показываться только фильмы, снятые не раньше года назад. Из новой редакции также не следует, что показываемый без удостоверения фильм сам должен быть в конкурсной программе фестиваля.
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 Теги: Россия, кино, Законопроект

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Сегодня, 18:31 » Автор: Едгар Букмирза
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