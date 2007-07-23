В России ужесточили правила показа независимого кино

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Вчера, в пятницу, 14 июня, в главном законодательном органе России в первом чтении приняли законопроект, который устанавливает порядок борьбы с распространением нелицензионной музыки и фильмов, которые размещаются в Интернете, в том числе и социальных сетях. Законопроект на рассмотрение был внесен всего несколько дней назад и