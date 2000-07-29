Раздел: Россия
В Чечне задержанному отказались вырезать аппендицит из-за критики власти
Парень долго оставался без должной медицинской помощи.
В Чечне 24-летного местного жителя Ибрагима Янгулбаева, который находится под арестом в СИЗО №1 в Грозном, отказывались госпитализировать, несмотря на диагностированный острый аппендицит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Янгулбаев пожаловался на боль в животе 2 июля и обратился в медчасть СИЗО, однако его жалобу проигнорировали. Состояние задержанного ухудшалось, ему дважды вызывали скорую помощь
Врачи рекомендовали срочно его госпитализировать, однако начальник медчасти СИЗО Бахаев заявил, что Янгулбаев симулирует, поэтому его оставили в камере.
11 июля Янгулбаева привезли в суд, куда ему опять вызвали "скорую". Врачи опять рекомендовали срочно его госпитализировать. Несмотря на обращение судьи в адрес начальника СИЗО об экстренной госпитализации арестованного, приставы отвезли его не в больницу, а в камеру. По данным издания, приставы побоялись выполнять решение суда без указания начальства.
В тот же день Янгулбаева все-таки доставили в больницу, где ему поставили диагноз – гнойный гангренозный аппендицит. По информации "Новой газеты", врачи сказали, что жизнь пациента была в опасности, и он мог умереть, если бы не был доставлен в больницу еще в течение суток. Врачи также предупредили о возможных осложнениях.
20 июля Янгулбаева доставили в СИЗО, где поместили не в медчасть, а в камеру. Ему не оказывали медицинской помощи, кроме перевязок, и запретили заказывать горячую еду из кафе при СИЗО.
27 июля состояние здоровья арестованного резко ухудшилось, у него начались сильные боли.
После публикации с главой чеченского ФСИН связалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова, и в ночь на 28 июля Янгулбаева опять госпитализировали. Москальковой пообещали, что он пробудет в больнице до выздоровления. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов связался с МВД Чечни, где сообщили, что взяли ситуацию на контроль.
Янгулбаева обвиняют в разжигании вражды и ненависти к "русским военнослужащим" По версии следствия, обвиняемый разжигал ненависть к ним, публикуя в социальной сети "ВКонтакте" фотографий людей, убитых во время чеченских войн. Доказательств того, что картинки возбуждали ненависть и вражду, обвинение не предоставило.
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При этом на заседаниях государственный обвинитель Мадина Байтаева обвиняла Янгулбаева в критике чеченских властей и призывах проводить в Чечне акции протеста.
В Чечне 24-летного местного жителя Ибрагима Янгулбаева, который находится под арестом в СИЗО №1 в Грозном, отказывались госпитализировать, несмотря на диагностированный острый аппендицит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Янгулбаев пожаловался на боль в животе 2 июля и обратился в медчасть СИЗО, однако его жалобу проигнорировали. Состояние задержанного ухудшалось, ему дважды вызывали скорую помощь
Врачи рекомендовали срочно его госпитализировать, однако начальник медчасти СИЗО Бахаев заявил, что Янгулбаев симулирует, поэтому его оставили в камере.
11 июля Янгулбаева привезли в суд, куда ему опять вызвали "скорую". Врачи опять рекомендовали срочно его госпитализировать. Несмотря на обращение судьи в адрес начальника СИЗО об экстренной госпитализации арестованного, приставы отвезли его не в больницу, а в камеру. По данным издания, приставы побоялись выполнять решение суда без указания начальства.
В тот же день Янгулбаева все-таки доставили в больницу, где ему поставили диагноз – гнойный гангренозный аппендицит. По информации "Новой газеты", врачи сказали, что жизнь пациента была в опасности, и он мог умереть, если бы не был доставлен в больницу еще в течение суток. Врачи также предупредили о возможных осложнениях.
20 июля Янгулбаева доставили в СИЗО, где поместили не в медчасть, а в камеру. Ему не оказывали медицинской помощи, кроме перевязок, и запретили заказывать горячую еду из кафе при СИЗО.
27 июля состояние здоровья арестованного резко ухудшилось, у него начались сильные боли.
После публикации с главой чеченского ФСИН связалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова, и в ночь на 28 июля Янгулбаева опять госпитализировали. Москальковой пообещали, что он пробудет в больнице до выздоровления. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов связался с МВД Чечни, где сообщили, что взяли ситуацию на контроль.
Янгулбаева обвиняют в разжигании вражды и ненависти к "русским военнослужащим" По версии следствия, обвиняемый разжигал ненависть к ним, публикуя в социальной сети "ВКонтакте" фотографий людей, убитых во время чеченских войн. Доказательств того, что картинки возбуждали ненависть и вражду, обвинение не предоставило.
Читайте также: Священник из России зарезал свою супругу в лесу
При этом на заседаниях государственный обвинитель Мадина Байтаева обвиняла Янгулбаева в критике чеченских властей и призывах проводить в Чечне акции протеста.
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