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Раздел: Россия  
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Россию охватила волна протестов против пенсионной реформы

Россию охватила волна протестов против пенсионной реформы Людей возмутило повышение пенсионного возраста.

28 июля в ряде российских городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста, сообщает канал "Настоящее время", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Их организовали местные отделения Коммунистической партии РФ. В акциях участвовали также сторонники Алексея Навального, представители движений "Открытая Россия", "Левый фронт" и партии "Яблоко".

В Москве митинг прошел на проспекте Сахарова. Организаторы насчитали несколько десятков тысяч участников, организация "Белый счетчик" – чуть больше 10 тыс., а полиция 6,5 тыс. Акции прошли также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Якутске, Иркутске, Тюмени, Перми, Нижнем Новгороде и других городах.

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На улицы вышли жители примерно 90 российских городов.
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 Теги: Россия, пенсионная реформа

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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