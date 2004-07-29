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Раздел: Россия  
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В России пьяный водитель сбил восьмерых полицейских

В России пьяный водитель сбил восьмерых полицейских Мужчину удалось задержать после въезда в толпу.

Вечером 28 июля в Иркутске автомобилист сбил восемь полицейских, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Отмечается, что они организовали погоню за водителем, который не подчинился требованиям остановиться. Транспортное средство удалось задержать в районе Иркутного моста, но при оформлении материалов о правонарушении другой автомобилист врезался в сотрудников ГАИ.

В результате девять человек, включая восемь полицейских, пострадали. Пятеро из них получили переломы, еще трое – ушибы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе погони полицейские применяли огнестрельное оружие. По словам собеседника, въехавшей в толпу полицейских водитель задержан.

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Как рассказал источник в экстренных службах региона, водитель был пьян.
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 Теги: водитель, полиция

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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