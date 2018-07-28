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Раздел: Россия  
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В Петербурге военный корабль протаранил в мост

В Петербурге военный корабль протаранил в мостСудно должно было продемонстрировать военно-морскую мощь России.

На военно-морском параде в Петербурге десантный катер "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартия

Судно шло в составе строя кораблей, призванных продемонстрировать военно-морскую мощь России.

Отмечается, что течение отнесло катер в сторону от других кораблей, в результате чего он боком навалился на мостовую опору. Позже, однако, ему удалось отойти от препятствия, выровнять курс и продолжить путь.

В воскресенье в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейд проходит главный военно-морской парад, в котором будут задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

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В них примут участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.
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 Теги: Россия, Петербург

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Сегодня, 15:18 » Автор: Татьяна Ларина
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