Раздел: Россия
В Петербурге военный корабль протаранил в мост
Судно должно было продемонстрировать военно-морскую мощь России.
На военно-морском параде в Петербурге десантный катер "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартия
Судно шло в составе строя кораблей, призванных продемонстрировать военно-морскую мощь России.
Отмечается, что течение отнесло катер в сторону от других кораблей, в результате чего он боком навалился на мостовую опору. Позже, однако, ему удалось отойти от препятствия, выровнять курс и продолжить путь.
В воскресенье в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейд проходит главный военно-морской парад, в котором будут задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Читайте также: Военный корабль США столкнулся с рыболовным судном Южной Кореи
В них примут участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.
На военно-морском параде в Петербурге десантный катер "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартия
Судно шло в составе строя кораблей, призванных продемонстрировать военно-морскую мощь России.
Отмечается, что течение отнесло катер в сторону от других кораблей, в результате чего он боком навалился на мостовую опору. Позже, однако, ему удалось отойти от препятствия, выровнять курс и продолжить путь.
В воскресенье в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейд проходит главный военно-морской парад, в котором будут задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Читайте также: Военный корабль США столкнулся с рыболовным судном Южной Кореи
В них примут участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.
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