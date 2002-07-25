Раздел: Россия
В России создается новейшее стратегическое вооружение
Он рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса.
В интересах оборонного ведомства РФ российская промышленность создает новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ru.
«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — отметил Борисов на совещании в Красноярске, рассказывая о программе вооружения 2018-2027 годов. По его словам, создание нового стратегического оружие осуществляется и в Красноярске.
Как отметил вице-премьер, на совещании в Красноярске особое внимание будет обращено к вопросам диверсификации. «В 2017 году средний процент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса), составил 17,2%», — подчеркнул Борисов.
Он также сообщил, что, по указанию президента России Владимира Путина, к 2025 году необходимо довести долю гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК до 30%.
О поставках российским войскам в 2018–2027 годах нового мощнейшего оружия, превосходящего лучшие зарубежные аналоги, говорил Борисов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» еще в начале июля. Самыми первыми он назвал стационарный ракетный комплекс стратегического назначения с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат», перспективный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, или истребитель пятого поколения Т-50), а также высокозащищенный танк Т-14 на унифицированной боевой платформе «Армата».
Борисов также отметил, что армия будет оснащена наземным мобильным комплексом радиоэлектронного подавления спутниковой связи «Тирада-2С», ударным противоспутниковым комплексом «Нудоль», а также мобильной многоканальной зенитной ракетной системой (ЗРС) дальнего действия С-500. Кстати, 27 июня в минобороны РФ сообщили, что одними из первых С-500 освоят выпускники Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (ПВО). «Выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны через несколько лет предстоит осваивать перспективные ЗРС С-500», — подчеркнул представитель российского военного ведомства.
Там также отметили, что после испытания ЗРС выпускники начнут изучение С-350 «Витязь», которым планируется заменить системы С-300ПС в российских вооружениях. По словам представителя ведомства, курсанты участвовали в учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, где осуществлялась стрельба из ЗРК С-300, С-400 и комплексов «Панцирь-С». «Полученные в стенах училища знания, умения и навыки офицеры понесут в зенитные ракетные и радиотехнические войска ВКС (воздушно-космических сил)», — отметили в министерстве.
Возвращаясь к произнесенной Борисовым в начале июля речи, уточним, что указанная им техника уже поступает в войска. К тому же он обратил внимание, что у противников также разрабатываются новые системы вооружения, в том числе и с использованием новых физических принципов. По словам вице-премьера, для своевременного отражения этих угроз организован план работ по созданию научно-технического задела.
Новейшее вооружение было презентовано 1 марта президентом России во время его послания Федеральному собранию.
Так, он отметил, что в стране был создан глубинный беспилотник, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей показатели всех других подводных кораблей. Сам президент эту разработку назвал «просто фантастикой». Глава государства также отметил, что оснащать подводные беспилотники можно будет как обычным, так и ядерным оружием.
Также он рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс км/ч). Во время движения к цели «Авангард» осуществляет глубокое, как боковое, так и по высоте, маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем противоракетной обороны (ПРО) и ПВО. «Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется», — заметил президент.
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Он также сообщил о начале испытаний перспективного ракетного комплекса «Сармат», который заменит комплекс «Воевода», созданный еще в СССР. Вес новой ракеты составит 200 т. Она будет иметь короткий участок полета, из-за чего ее трудно будет перехватить средствами ПРО. «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в число которых войдут и гиперзвуковые. Ограничений по дальности у разработанной системы почти нет. Ракета может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха», — заключил Путин.
В интересах оборонного ведомства РФ российская промышленность создает новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ru.
«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — отметил Борисов на совещании в Красноярске, рассказывая о программе вооружения 2018-2027 годов. По его словам, создание нового стратегического оружие осуществляется и в Красноярске.
Как отметил вице-премьер, на совещании в Красноярске особое внимание будет обращено к вопросам диверсификации. «В 2017 году средний процент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса), составил 17,2%», — подчеркнул Борисов.
Он также сообщил, что, по указанию президента России Владимира Путина, к 2025 году необходимо довести долю гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК до 30%.
О поставках российским войскам в 2018–2027 годах нового мощнейшего оружия, превосходящего лучшие зарубежные аналоги, говорил Борисов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» еще в начале июля. Самыми первыми он назвал стационарный ракетный комплекс стратегического назначения с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат», перспективный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, или истребитель пятого поколения Т-50), а также высокозащищенный танк Т-14 на унифицированной боевой платформе «Армата».
Борисов также отметил, что армия будет оснащена наземным мобильным комплексом радиоэлектронного подавления спутниковой связи «Тирада-2С», ударным противоспутниковым комплексом «Нудоль», а также мобильной многоканальной зенитной ракетной системой (ЗРС) дальнего действия С-500. Кстати, 27 июня в минобороны РФ сообщили, что одними из первых С-500 освоят выпускники Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (ПВО). «Выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны через несколько лет предстоит осваивать перспективные ЗРС С-500», — подчеркнул представитель российского военного ведомства.
Там также отметили, что после испытания ЗРС выпускники начнут изучение С-350 «Витязь», которым планируется заменить системы С-300ПС в российских вооружениях. По словам представителя ведомства, курсанты участвовали в учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, где осуществлялась стрельба из ЗРК С-300, С-400 и комплексов «Панцирь-С». «Полученные в стенах училища знания, умения и навыки офицеры понесут в зенитные ракетные и радиотехнические войска ВКС (воздушно-космических сил)», — отметили в министерстве.
Возвращаясь к произнесенной Борисовым в начале июля речи, уточним, что указанная им техника уже поступает в войска. К тому же он обратил внимание, что у противников также разрабатываются новые системы вооружения, в том числе и с использованием новых физических принципов. По словам вице-премьера, для своевременного отражения этих угроз организован план работ по созданию научно-технического задела.
Новейшее вооружение было презентовано 1 марта президентом России во время его послания Федеральному собранию.
Так, он отметил, что в стране был создан глубинный беспилотник, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей показатели всех других подводных кораблей. Сам президент эту разработку назвал «просто фантастикой». Глава государства также отметил, что оснащать подводные беспилотники можно будет как обычным, так и ядерным оружием.
Также он рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс км/ч). Во время движения к цели «Авангард» осуществляет глубокое, как боковое, так и по высоте, маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем противоракетной обороны (ПРО) и ПВО. «Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется», — заметил президент.
Читайте также: Волонтеры показали новейшее российское вооружение на Донбассе. Видео
Он также сообщил о начале испытаний перспективного ракетного комплекса «Сармат», который заменит комплекс «Воевода», созданный еще в СССР. Вес новой ракеты составит 200 т. Она будет иметь короткий участок полета, из-за чего ее трудно будет перехватить средствами ПРО. «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в число которых войдут и гиперзвуковые. Ограничений по дальности у разработанной системы почти нет. Ракета может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха», — заключил Путин.
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