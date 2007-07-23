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В России на протесте растоптали портрет Путина

В России на протесте растоптали портрет Путина

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В семи городах России разрешили провести митинги Навального Администрации семи российских городов дали разрешение на проведение митингов против повышения пенсионного возраста, которые анонсировал оппозиционер Алексей Навальный.