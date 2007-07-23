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Раздел: Россия  
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В России на протесте растоптали портрет Путина

В России на протесте растоптали портрет ПутинаПолиция и Росгвардия применила к протестующим привычные меры.

В связи с намерением правительства России поднять пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и 63-х у женщин, в Москве второй день протестуют. Митингующие даже прошлись по изображению Путина, чтобы показать, что поступают так же, как и он с россиянами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.

Организатором санкционированной акции выступили Либертарианская партия и оппозиционер Алексей Навальный. Кроме повышения пенсионного возраста, на митинге собравшиеся выступали против повышения НДС, цен на бензин и таможенных пошлин на интернет-товары.

На митинге был арестован участник акции протеста, оскорбивший агрессора Владимира Путина. Он матерным словом охарактеризовал президента РФ на своем плакате, который полицейские не забыли разорвать. Попал «под раздачу» и журналист — сотрудник «Sota.Vision» Иван Егоров. В акции приняли участие до 6 тысячи человек.

Людей забирали в автозаки. Среди задержанных оказались глава незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов и ведущий акции Михаил Чичков.

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В правительстве РФ настаивают на повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году, для — до 63 лет к 2034 году. Госдума перед ЧМ-2018 приняла в первом чтении соответствующий закон. В сентябре его планируют принять во втором чтении.
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 Теги: Россия, портрет Путина, протест

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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