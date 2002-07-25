Раздел: Россия
В России умер актер из сериала "Дальнобойщиков"
Известно, что Сергей Шеховцов умер, гуляя со своей собакой.
У него остались жена Мария и сыновья Алексей и Егор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
В РФ актер Сергей Шеховцов умер в возрасте 56 лет от остановки сердца, сообщил у себя в Facebook театр «Современник». «У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова», — рассказали в театре.
Представители театра напомнили, что Шеховцов пришел «Современнике-2» сразу после окончания Школы-студии МХАТ и после долгие годы сотрудничал с учреждением культуры.
«Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим»», — говорится в сообщении.
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Известно, что Сергей Шеховцов умер, гуляя со своей собакой. У него остались жена Мария и сыновья Алексей и Егор. О дате и времени прощания будет известно позже.
У него остались жена Мария и сыновья Алексей и Егор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
В РФ актер Сергей Шеховцов умер в возрасте 56 лет от остановки сердца, сообщил у себя в Facebook театр «Современник». «У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова», — рассказали в театре.
Представители театра напомнили, что Шеховцов пришел «Современнике-2» сразу после окончания Школы-студии МХАТ и после долгие годы сотрудничал с учреждением культуры.
«Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим»», — говорится в сообщении.
Читайте также: В США умер актер из сериала "Стартрек"
Известно, что Сергей Шеховцов умер, гуляя со своей собакой. У него остались жена Мария и сыновья Алексей и Егор. О дате и времени прощания будет известно позже.
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