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Раздел: Россия  
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В России появились новые суды

В России появились новые судыСуды будут считаться образованными, когда назначат не менее половины от установленной численности судей.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Закон предусматривает создание в России девяти кассационных судов общей юрисдикции в пределах территорий соответствующих судебных округов, а также пяти апелляционных судов общей юрисдикции.

Кассационные суды планируется открыть в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке, а апелляционные — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня опубликования. Председатели кассационных и апелляционных судов должны быть назначены в установленном порядке, но не позднее 15 октября 2018 года. Суды будут считаться образованными, когда назначат не менее половины от установленной численности судей. Решение о начале их деятельности должен принять пленум Верховного суда России.

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Кроме того, законом устанавливается предельный возраст заместителей председателя Конституционного суда и Верховного суда, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции. Он составляет 76 лет.
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 Теги: Россия, суды

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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