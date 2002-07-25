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В России разочаровались в рубле

В России разочаровались в рублеПерспектива затягивания поясов не выглядит радужной.

Доля граждан Российской Федерации (РФ), ожидающих падения курса российской нацвалюты, с весны 2018 года выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований.

Об этом свидетельствует июльский опрос Центробанка РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно данным Центробанка, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% респондентов. Это на 17 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.

Таким образом, апрельское падение российского валютного рынка, планы правительства поднять налоги и стагнация реальных располагаемых доходов подорвали веру населения в восстановление экономики, собственное благополучие и стабильность рубля.

При этом доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое — с 14% до 6%, что также стало историческим минимумом за все время сопоставимых данных (с 2013 года). Количество верящих в стабильный курс сократилось с 35% в январе до 28%.

Одновременно продолжилось падение индекса потребительских настроений, оценивающего уровень доходов, а также возможности людей тратить и сберегать. После рекордного в истории обвала в июне (на 13 пунктов) индикатор опустился еще на 1 пункт, а его текущее значение - 92 пункта - стало минимальным с июля прошлого года.

Кроме того, индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).

Индекс личного материального положения обновил минимум с прошлого августа на фоне ухудшения ситуации на рынке труда: оценка респондентами безработицы оказалась худшей за 2 года.

"Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформу", - рассказала руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Опрос, проведенный центром, показал аналогичную картину: 25% россиян оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% указали, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.

В этих условиях, констатирует эксперт, самый заметный провал возникает в сфере ожиданий: "Многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной"

Кроме того, совет директоров Банка России в третий раз подряд оставил без изменений ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, говорится в решении от 27 июля.

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Ставка по депозитным операциям, которые стали основным инструментом ЦБ для управления денежным рынком, составит 6,25% годовых. Кредиты по фиксированной ставке будут стоить 8,25% годовых.
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 Теги: Россия, рубль

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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