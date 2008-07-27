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В России нашли мертвым пропавшего журналиста

В России нашли мертвым пропавшего журналистаСмерть журналиста официально подтвердили после опознания.

В России найден мертвым журналист издания "Аргументы и факты" Сергей Грачев, который отправился с редакционным заданием в Нижний Новгород. Об этом сообщил в Facebook редактор данного издания Владимир Шушкин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

По его словам, смерть журналиста официально подтвердили после опознания найденного тела. Он пропал еще 21 июля и до сих пор не было известно о его судьбе.

"Худшее теперь официально подтверждено. Еще вчера нижегородские поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым. Мы дали сухое сообщение. Прошу понять тех, кто спрашивал "есть ли новости", а мы молчали. Потому что опознания еще не было. Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший – именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", – написал Шушкин.

Он отметил, что пока не известны детали гибели Грачева.

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Напомним, 31 июля в СМИ появилась информация об убийстве в Центральноафриканской Республике троих российских журналистов. Как выяснилось – это были Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
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 Теги: Россия, журналист, смерть

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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