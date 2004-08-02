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Раздел: Россия  
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Российского ученого обвиняют в "сливе" НАТО секретных данных

Российского ученого обвиняют в "сливе" НАТО секретных данныхЗащита ученого заявляет, что он уже 20 лет не имел доступа к секретным данным, поэтому не понимает сути предъявленного ему обвинения.

В России 74-летнего ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева подозревают в госизмене. По версии контрразведчиков, ученый под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики передавал спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретную техническую информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Защита ученого заявляет, что он уже 20 лет не имел доступа к секретным данным, поэтому не понимает сути предъявленного ему обвинения. По некоторым данным, это могло быть связано в том числе с тем, что дочь ученого проживает в США, сообщает издание. Обвиняемый своей вины не признает. Суд избрал Кудрявцеву меру пресечения в виде ареста.

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Апелляция защиты на данное решение была отклонена. Кудрявцева задержали 20 июля. За один день следствие успело предъявить господину Кудрявцеву обвинение и добиться его ареста в суде, а оперативники провели обыски в подмосковном Королеве по 20 адресам — предполагалось, что задержанных может быть больше.
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 Теги: Россия, НАТО, секретная информация

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Сегодня, 17:58 » Автор: Алена Шимко
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