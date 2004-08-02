Раздел: Россия
Российского ученого обвиняют в "сливе" НАТО секретных данных
Защита ученого заявляет, что он уже 20 лет не имел доступа к секретным данным, поэтому не понимает сути предъявленного ему обвинения.
В России 74-летнего ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева подозревают в госизмене. По версии контрразведчиков, ученый под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики передавал спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретную техническую информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Защита ученого заявляет, что он уже 20 лет не имел доступа к секретным данным, поэтому не понимает сути предъявленного ему обвинения. По некоторым данным, это могло быть связано в том числе с тем, что дочь ученого проживает в США, сообщает издание. Обвиняемый своей вины не признает. Суд избрал Кудрявцеву меру пресечения в виде ареста.
Читайте также: В России по делу о госизмене арестовали еще одного ученого
Апелляция защиты на данное решение была отклонена. Кудрявцева задержали 20 июля. За один день следствие успело предъявить господину Кудрявцеву обвинение и добиться его ареста в суде, а оперативники провели обыски в подмосковном Королеве по 20 адресам — предполагалось, что задержанных может быть больше.
В России 74-летнего ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева подозревают в госизмене. По версии контрразведчиков, ученый под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики передавал спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретную техническую информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Защита ученого заявляет, что он уже 20 лет не имел доступа к секретным данным, поэтому не понимает сути предъявленного ему обвинения. По некоторым данным, это могло быть связано в том числе с тем, что дочь ученого проживает в США, сообщает издание. Обвиняемый своей вины не признает. Суд избрал Кудрявцеву меру пресечения в виде ареста.
Читайте также: В России по делу о госизмене арестовали еще одного ученого
Апелляция защиты на данное решение была отклонена. Кудрявцева задержали 20 июля. За один день следствие успело предъявить господину Кудрявцеву обвинение и добиться его ареста в суде, а оперативники провели обыски в подмосковном Королеве по 20 адресам — предполагалось, что задержанных может быть больше.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
411
0
Также советуем посмотреть
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
- В Лос-Анджелесе открылся необычный магазин товаров из войлока
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
Оставьте свой комментарий