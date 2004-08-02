Банк из России попал под санкции США против КНДР

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи и нескольких компаний



Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет



"Сегодняшняя действие направлено против российского банка, который сознательно способствовал значительной транзакции от имени лица, связанной с Северной Кореей, которая предназначена для деятельности, связанной с оружием массового уничтожения", – говорится в сообщении.



Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation.



"Эти действия укрепляют неизменную приверженность Соединенных Штатов выполнению решений Совета Безопасности ООН (СБ ООН)", – говорится в заявлении.



"Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции ООН и США и закрывать незаконные потоки доходов в Северную Корею. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.



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В результате сегодняшних действий, любое имущество или имущественные интересы пидсанкцийних лиц и организаций, во владении или под контролем граждан США, Вашингтон заблокировал, а гражданам США вообще запрещено общаться с кем-либо из указанных лиц.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Сегодняшняя действие направлено против российского банка, который сознательно способствовал значительной транзакции от имени лица, связанной с Северной Кореей, которая предназначена для деятельности, связанной с оружием массового уничтожения", – говорится в сообщении.Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation."Эти действия укрепляют неизменную приверженность Соединенных Штатов выполнению решений Совета Безопасности ООН (СБ ООН)", – говорится в заявлении."Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции ООН и США и закрывать незаконные потоки доходов в Северную Корею. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.В результате сегодняшних действий, любое имущество или имущественные интересы пидсанкцийних лиц и организаций, во владении или под контролем граждан США, Вашингтон заблокировал, а гражданам США вообще запрещено общаться с кем-либо из указанных лиц.



