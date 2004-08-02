Раздел: Россия
"Нелепые "показательные выступления": Москва отреагировала на санкции США
В ведомстве Сергея Лаврова считают, что в США "выставляют напоказ собственную беспомощность".
Никакие попытки санкционного давления на Россию не работают. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя новые санкции властей США против российского банка Агросоюз, объявленные в пятницу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Санкции против московского коммерческого банка Агросоюз – это 54-й санкционный "накат" США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", – сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В МИД РФ констатируют, что это относится и к целому "вороху законопроектов, появившихся в последние дни в Конгрессе США".
"Их авторы требуют наращивания санкций в отношении нашей страны, поскольку ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире. Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится", – заверили в МИД РФ.
Сергей Рябков отметил, что "эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку".
Ранее в пятницу Минфин США внес в санкционный список российский банк Агросоюз за предоставление услуги Северной Корее в обход санкций ООН.
Также в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., северокорейская Korea Ungum Corporation и гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.
Читайте также: Россия отреагировала на новые санкции США
Накануне стало известно, что в США готовят для России "сокрушительные" санкции. Новый законопроект американских сенаторов вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.
Никакие попытки санкционного давления на Россию не работают. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя новые санкции властей США против российского банка Агросоюз, объявленные в пятницу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Санкции против московского коммерческого банка Агросоюз – это 54-й санкционный "накат" США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", – сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В МИД РФ констатируют, что это относится и к целому "вороху законопроектов, появившихся в последние дни в Конгрессе США".
"Их авторы требуют наращивания санкций в отношении нашей страны, поскольку ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире. Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится", – заверили в МИД РФ.
Сергей Рябков отметил, что "эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку".
Ранее в пятницу Минфин США внес в санкционный список российский банк Агросоюз за предоставление услуги Северной Корее в обход санкций ООН.
Также в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., северокорейская Korea Ungum Corporation и гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.
Читайте также: Россия отреагировала на новые санкции США
Накануне стало известно, что в США готовят для России "сокрушительные" санкции. Новый законопроект американских сенаторов вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
84
0
Также советуем посмотреть
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
Оставьте свой комментарий