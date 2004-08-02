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Раздел: Россия  
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"Нелепые "показательные выступления": Москва отреагировала на санкции США

"Нелепые "показательные выступления": Москва отреагировала на санкции СШАВ ведомстве Сергея Лаврова считают, что в США "выставляют напоказ собственную беспомощность".

Никакие попытки санкционного давления на Россию не работают. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя новые санкции властей США против российского банка Агросоюз, объявленные в пятницу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Санкции против московского коммерческого банка Агросоюз – это 54-й санкционный "накат" США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", – сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В МИД РФ констатируют, что это относится и к целому "вороху законопроектов, появившихся в последние дни в Конгрессе США".

"Их авторы требуют наращивания санкций в отношении нашей страны, поскольку ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире. Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится", – заверили в МИД РФ.

Сергей Рябков отметил, что "эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку".

Ранее в пятницу Минфин США внес в санкционный список российский банк Агросоюз за предоставление услуги Северной Корее в обход санкций ООН.

Также в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., северокорейская Korea Ungum Corporation и гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.

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Накануне стало известно, что в США готовят для России "сокрушительные" санкции. Новый законопроект американских сенаторов вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.
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 Теги: Россия, США, санкции

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Сегодня, 23:00 » Автор: Татьяна Ларина
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