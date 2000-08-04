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В России обвалился рейтинг Путина

В России обвалился рейтинг ПутинаКремль очень сильно волнует ситуация с рейтингом.

Рейтинг Путина упал на 30%, а почти половина россиян готовы к массовым протестам – об этом свидетельствуют данные соцопроса. Виной падению рейтинга – непопулярная пенсионная реформа, а также рост цен и повышение налогов. Кроме того, россиянам не по душе и относительное затишье на Донбассе и в Сирии, ведь от власти россияне ждут побед.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

В марте на выборах Владимир Путин набрал почти 77 % голосов. ЦИК назвал эти результаты рекордными. Но после объявления о повышении пенсионного возраста рейтинг президента России за неделю рухнул на 30% – и продолжает снижаться.

Самый низкий уровень поддержки у Путина был в 2013 году, после многократных протестов против фальсификации выборов. Тогда на улицы Москвы выходило по 100 тысяч человек. По данным социологов, тогда Путина поддерживали меньше 40% населения – но потом по решению президента РФ был аннексирован Крым.

На волне агрессии против Украины и пропагандистской войны с Западом рейтинг Путина взлетел до рекордного уровня. Правда, на фоне эмоционального подъема накапливалась и социальная неудовлетворенность. Рост цен на продукты и топливо, подорожание коммуналки, повышение налогов и так не радовали россиян, но последней каплей стала пенсионная реформа.

Согласно опросам, 90% населения России – против повышения пенсионного возраста, при этом почти половина готовы выходить на протесты. Пока протесты сдерживает лето, а с осени, когда все вернутся с дач и получат новые платежки, митингов станет больше, считает бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой. По его словам, тогда Кремль будет искать возможности повысить уровень поддержки.

"Кремль очень сильно волнует ситуация с рейтингом. Это же вопрос стабильности власти, стабильности режима. Усиление пропагандистской компании безусловно. Военная авантюра – где угодно. Это может быть и Украина – это самое простое", – перечислил экс-депутат Госдумы варианты укрепления позиций Путина.

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Например, Кремль может устроить в Украине теракты или провокации – и показать это по главным каналам. А вот на прямую военную агрессию Россия не решится, считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.
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 Теги: Россия, Путин, рейтинг

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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