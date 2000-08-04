» » Стивен Сигал стал сотрудником российского министерства
Раздел: Россия  
0

Стивен Сигал стал сотрудником российского министерства

Стивен Сигал стал сотрудником российского министерства Актёр будет бесплатно работать на МИД РФ.

Министерство иностранных дел России назначило голливудского актера Стивена Сигала специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что задачей Сигала станет "развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов".

Читайте также: В России запретили аборты

"Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", – говорится в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Стивен Сигал, МИД РФ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     470
     0

Похожие новости по теме

Лавров и Помпео провели телефонные переговоры Лавров и Помпео провели телефонные переговоры

Главы МИД России и США обсуждали перспективы дальнейших отношений между государствами

Стала известна причина вызова послов в МИД России Стала известна причина вызова послов в МИД России

МИД вручает послам ноту протеста.

Путин поделился своими впечатлениями об отношениях с Трампом Путин поделился своими впечатлениями об отношениях с Трампом

Президент РФ прокомментировал уровень доверия в российско-американских отношениях.

У Путина объяснили, почему дали Сигалу российское гражданство У Путина объяснили, почему дали Сигалу российское гражданство

Песков объяснил выдачу гражданства Сигалу его теплыми чувствами к России.

Стивен Сигал – займётся русскими пулемётами Стивен Сигал – займётся русскими пулемётами

Американскому киноактёру Стивену Сигалу российские власти хотят предложить – принять участие в рекламе за рубежом стрелкового оружия (производство завода имени Дегтярёва), заявил Дмитрий Рогозин, вице-премьер Российской Федерации. «В гостях сегодня у Дегтярёвского завода известный актёр, который сыграл много ролей, связанных с

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх