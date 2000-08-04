Стивен Сигал стал сотрудником российского министерства

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Американскому киноактёру Стивену Сигалу российские власти хотят предложить – принять участие в рекламе за рубежом стрелкового оружия (производство завода имени Дегтярёва), заявил Дмитрий Рогозин, вице-премьер Российской Федерации. «В гостях сегодня у Дегтярёвского завода известный актёр, который сыграл много ролей, связанных с