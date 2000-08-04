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Раздел: Россия  
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Тела погибших в Африке российских журналистов доставили в Москву

Тела погибших в Африке российских журналистов доставили в МосквуВ ближайшее время к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета РФ

Тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов были доставлены в Москву, самолет авиакомпании Air France, на котором они перевозились, приземлился в аэропорту Шереметьево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В ближайшее время тела погибших будут доставлены в морг и к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета РФ.

По словам супруги Джемаля Ирины Гордиенко, тела будут переданы родственникам после того, как Следственный комитет проведет судебно-медицинскую экспертизу.

"Тела доставят ориентировочно в воскресенье. Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время", – рассказала Гордиенко.

В связи с этим, по ее словам, пока невозможно сказать, когда состоится прощание с погибшими журналистами и похороны.

Тела убитых были направлены самолетом из столицы ЦАР Банги через Париж в Москву 3 августа.

Как известно, российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР. Они проводили расследование деятельности российской частной военной компании "Вагнера" и золотые прииски. Тела погибших нашли на дороге в 23 км от города Сибю.

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По официальной версии, повстанцы напали на журналистов с целью ограбления и убили их при попытке сопротивления.
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 Теги: Россия, журналисты

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Сегодня, 09:50 » Автор: Татьяна Ларина
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