Тела погибших в Африке российских журналистов доставили в Москву

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В Российской Федерации в городе Балашиха, в микрорайоне Салтыковка, сегодня, 7 октября, утром, около 9:00 были обнаружены тела пяти недоношенных младенцев, которые были завернуты в пеленки и пакет. Об этом сообщил российский Следственный комитет. По данному происшествию уже возбудили уголовное дело за незаконное производство