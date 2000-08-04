Раздел: Россия
Россия хочет закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта
Россия ввела дополнительные меры безопасности на границе с Беларусью
Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ура-информ.
Сообщается, что сотрудники российской пограничной службы уже получили разнарядку для проведения мероприятий дополнительного контроля для въезда в страну.
Так, Россия ограничила доступ на территорию для водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских. Однако, есть только одна категория граждан Евросоюза, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники.
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Пограничники РФ планируют закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. Кроме того, Москва в ближайшее время изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков из третьих стран, которые въезжают на ее территорию из Беларуси.
Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ура-информ.
Сообщается, что сотрудники российской пограничной службы уже получили разнарядку для проведения мероприятий дополнительного контроля для въезда в страну.
Так, Россия ограничила доступ на территорию для водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских. Однако, есть только одна категория граждан Евросоюза, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники.
Читайте также: ДНР налаживает автобусное сообщение с Беларусью
Пограничники РФ планируют закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. Кроме того, Москва в ближайшее время изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков из третьих стран, которые въезжают на ее территорию из Беларуси.
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