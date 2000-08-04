Россия хочет закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта

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Россия установила государственную границу на въезде в Крым. Между Украиной и аннексированым Крымом установлена государственная граница, правила ее пересечения начинают действовать с 25 апреля.

Премьер-министр Российской Федерации считает, что переезд через границу РФ должен быть цивилизованным. Россия не собирается вводить визовый режим со странами СНГ, но пересечение границы все же должно происходить по загранпаспортам.