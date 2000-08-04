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Раздел: Россия  
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Россия хочет закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта

Россия хочет закрыть границу с Беларусью для иностранного транспортаРоссия ввела дополнительные меры безопасности на границе с Беларусью

Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ура-информ.

Сообщается, что сотрудники российской пограничной службы уже получили разнарядку для проведения мероприятий дополнительного контроля для въезда в страну.

Так, Россия ограничила доступ на территорию для водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских. Однако, есть только одна категория граждан Евросоюза, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники.

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Пограничники РФ планируют закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. Кроме того, Москва в ближайшее время изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков из третьих стран, которые въезжают на ее территорию из Беларуси.
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 Теги: Беларусь, Россия

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Сегодня, 14:55 » Автор: Татьяна Ларина
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